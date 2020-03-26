Любители экстрима на BMW устроили гонки на трассе Алматы-Капшагай

Задержанные признали, что гонка за виртуальной славой обернулась им боком.

В Капшагае задержаны два хайпера, организовавшие гонки на трассе, передает zakon.kz.

По информации Polisia.kz, полицейскими Капшагая проанализировано видео, размещенное в одной из страниц сети Instagram, где один из инициаторов гонок с целью завлечения подписчиков, грубо нарушил режим ЧП.

Действия разворачивались поздно вечером 24 марта на трассе Алматы-Капшагай с участием двух авто марки BMW. Водители решили между собой состязаться "железными конями", – сообщил начальник Отдела полиции города Капшагай Манат Айтмуханбетов.

В настоящее время установлены личности молодых людей, ими оказались местные жители.

По данному факту составлены сразу несколько протоколов об административных правонарушениях, в частности по ст. 476 КРКобАП (Нарушением режима чрезвычайного положения), ст. 597 ч. 3 (Нарушение правил остановки и стоянки транспортных средств на проезжей части, повлекшее создание препятствий для движения других транспортных средств). Задержанные признали, что гонка за виртуальной славой обернулась им боком. Административное производство в ближайшее время будет направлено в суд для принятия процессуального решения, транспортные средства водворены на специализированную штрафную стоянку.

– Наша задача это – охрана общественного порядка и обеспечение безопасности граждан, особенно в период особого и чрезвычайного положений в стране. В связи с этим, мы проводим тщательный анализ на все публикации, размещенные во всех интернет ресурсах. Заверю, что по всем материалам, противоречащим установленным требованиям, принимаются строгие меры в соответствии с законодательством, – подытожил Айтмуханбетов.

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