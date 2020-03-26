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В Караганде зафиксировали еще два случая заражения коронавирусом

Всего в городе четыре зараженных.

Фото : Pixabay26 марта 2020, 21:02

В Караганды обнаружили два новых случая заражения коронавирусом, передает zakon.kz.

На 21:00 часов 26 марта 2020 года в Казахстане зарегистрированы еще 2 случая заражения коронавирусной инфекцией в городе Караганды. На сегодняшний день в стране подтверждены 111 случаев регистрации коронавирусной инфекции, из них в г. Нур-Султан – 61 случай, г. Алматы – 40 случаев, г.Караганда - 4 случая, Алматинская область - 1 случай, Актюбинская область - 1 случай, г. Шымкент - 2 случая, Жамбылская область - 1 случай, Северо-Казахстанская область - 1 случай, - сообщает Минздрав Казахстана.

26 марта в Казахстане зафиксирована первая смерть зараженной коронавирусом.

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