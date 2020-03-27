Была в гостях в двух городах: медики рассказали о погибшей от коронавируса казахстанке

Со слов родственников, в контакте с больными женщина не была, за границу не выезжала.

В Управлении здравоохранения Акмолинской области рассказали подробности смерти 64-летней казахстански от коронавирусной инфекции, передает корреспондент zakon.kz.

Причина смерти - тотальная двусторонняя пневмония, дыхательная недостаточность, сепсис на фоне сахарного диабета, гипертонической болезни и атеросклероза. Причина пневмонии - коронавирус. В медицинское учреждение женщина была доставлена скорой медицинской помощью 25 марта в 07:00 утра в тяжелом состоянии, обусловленной дыхательной недостаточностью, синдромами интоксикации, наличием сопутствующей патологии. Согласно алгоритму было подано предварительное экстренное извещение на ОРВИ с подозрением на COVID-19. Была госпитализирована в реанимационное отделение МОП №2 в отдельном изоляторе, - сообщил руководитель управления здравоохранения Акмолинской области Сулен Ильясов.

Со слов родственников, в контакте с больными ОРВИ и КВИ женщина не была, за границу не выезжала. С 13 по 17 марта была в гостях в городах Алматы и Шу.

Контактные лица с пациенткой установлены и изолированы, взяты анализы на КВИ.

Это контактные лица по домашнему очагу, многопрофильная областная больница №2, где пациентка была госпитализирована. Данные контактные лица госпитализированы, обследованы лабораторно. За ними будет меднаблюдение, - сказал Омарханов.

26 марта от коронавируса скончалась гражданка Казахстана.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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