У них взяты анализы на наличие коронавирусной инфекции. В местах пребывания проведены необходимые противоэпидемические мероприятия.

В Жамбылской области нашли 9 контактировавших с умершей от коронавируса в Акмолинской области, сообщает zakon.kz.

26 марта в Департамент контроля качества безопасности товаров и услуг Жамбылской особласти птупила информация о скончавшейся жительнице Акмолинской области с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция". Установлено, что в период с 15 по 18 марта текущего года она находилась на территории Шуского и Меркенского районов Жамбылской области.

Медицинскими и противоэпидемическими службами были установлены и госпитализированы в карантин девять контактных лиц: в Шуском районе – 3, в Меркенском – 6. У них взяты анализы на наличие коронавирусной инфекции. В местах пребывания проведены необходимые противоэпидемические мероприятия, - сообщили в департаменте.

Ранее сообщалось, что погибшая женщина была в гостях в Шу и Алматы. В Алматинской области нашли двоих ее близких. Еще пятерых контактных.

По состоянию на 27 марта на территории Жамбылской области зарегистрировано 3 случая коронавирусной инфекции.

Все новости по этой теме читайте здесь.

Вся важная информация о коронавирусе в Казахстане публикуется в telegram канале «zakon.kz». Подписывайтесь!