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В Алматы нашли шесть человек, контактировавших с умершей от коронавируса

Их изолировли.

Фото : акимат Алматы27 марта 2020, 12:09

Руководитель Управления общественного здоровья Алматы Тлеухан Абилдаев на брифинге сообщил о лицах, контактировавших с погибшей от коронавируса казахстанкой, передает zakon.kz.

По контактам. Нами была получена информация от коллег из региона. На сегодня найдены 6 близких. Все они изолированы в провизорные госпиталя города, - сказал он.

Погибшая женщина была в гостях в Шу и Алматы. В Алматинской области нашли двоих ее близких. Еще пятерых контактных.

На 07:50 час. 27 марта в Алматы зарегистрированы 7 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. На 10:20 часов был зарегистрирован еще один случай.


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