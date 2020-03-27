В Алматы нашли шесть человек, контактировавших с умершей от коронавируса
Их изолировли.
Фото : акимат Алматы27 марта 2020, 12:09
Руководитель Управления общественного здоровья Алматы Тлеухан Абилдаев на брифинге сообщил о лицах, контактировавших с погибшей от коронавируса казахстанкой, передает zakon.kz.
По контактам. Нами была получена информация от коллег из региона. На сегодня найдены 6 близких. Все они изолированы в провизорные госпиталя города, - сказал он.
Погибшая женщина была в гостях в Шу и Алматы. В Алматинской области нашли двоих ее близких. Еще пятерых контактных.
На 07:50 час. 27 марта в Алматы зарегистрированы 7 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. На 10:20 часов был зарегистрирован еще один случай.
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