На поддержку экономики Казахстана выделено более 1 трлн тенге

Так, на программу льготного кредитования для поддержки малого и среднего предпринимательства предусматривается 600 млрд тенге.

Национальный банк на период введения чрезвычайного положения в стране принял меры поддержки финансового положения населения и предпринимателей, для стабилизации курса национальной валюты и обеспечения финансовой устойчивости отраслей и секторов экономики. На эти цели в экономику страны направлено более 1 трлн тенге, передает zakon.kz.



В частности, была принята Программа льготного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства, предусматривающая оказание мер поддержки субъектам МСБ и индивидуальным предпринимателям, пострадавшим в результате введения чрезвычайного положения в стране в связи с распространением пандемии коронавирусной инфекции.

Как отметили в Нацбанке, на программу льготного кредитования для поддержки малого и среднего предпринимательства предусматривается 600 млрд тенге. Кроме того, по поручению главы государства в рамках Программы льготного кредитования приоритетных отраслей экономики Нацбанк дополнительно выделит 400 млрд тенге для обеспечения продовольственной безопасности и снижения импортозависимости. Общая сумма программы с учетом ранее выделенных 600 млрд тенге достигнет 1 трлн тенге.

К мерам по поддержке финансового положения населения и защиты тенговых депозитов относятся:

1) По ипотечным программам "7-20-25" и "Баспана Хит" предоставлены отсрочки ежемесячных платежей до 90 дней. Данные меры направлены для поддержки финансового состояния населения в связи с пандемией коронавирусной инфекция.

Дополнения в программы предусматривают отсрочку по платежам основного долга или вознаграждению сроком до 90 календарных дней без начисления штрафов или пени для заемщиков, пострадавших в результате распространения пандемии коронавирусной инфекции и введения в стране чрезвычайного положения.

2) Казахстанский фонд гарантирования депозитов повысил максимальные рекомендуемые ставки по сберегательным, срочным и несрочным депозитам в тенге, значения максимальных ставок по некоторым депозитам сегодня пересмотрены повторно. Банки вправе принимать депозиты под более высокие ставки.

Пересмотр максимальных рекомендуемых ставок вознаграждения – это реакция на изменение условий на денежном рынке, на значительное повышение базовой ставки с 9,25 до 12 процентов и расширение процентного коридора базовой ставки на +/– 0,5 процентного пункта.

Долгосрочные сберегательные вклады остаются самыми высокодоходными. Максимальная рекомендуемая ставка по сберегательным вкладам без пополнения на 1 год повышается до 15,1%, на два года – до 15,5%, что на 1 процентный пункт выше прошлых значений. Спрос на сберегательные вклады не замедляется, и в условиях изменения стоимости денег именно эти вклады продолжат приносить наиболее высокую доходность вкупе с защитой КФГД.

Несрочные вклады с пополнением и снятием денег в любой момент – это массовый продукт: такие депозиты присутствуют в депозитной линейке всех банков. Вслед за пересмотром значения максимальной рекомендуемой ставки по несрочным вкладам на прошлой неделе, в связи с расширением процентного коридора базовой ставки, сегодня КФГД увеличивает спред сверх базовой ставки с 0,5 до 1 процентного пункта. Уже с сегодняшнего дня банки вправе принимать несрочные вклады под ставку до 13%.

Краткосрочные сберегательные вклады на 3 и 6 месяцев станут более доходными за счет решения КФГД пересмотреть спред сверх базовой ставки с 1 до 2 процентных пунктов. С сегодняшнего дня максимальные значения ставок по сберегательным депозитам на 3 и 6 месяцев составят 14,0%.

КФГД оставляет без изменений максимальные значения ставок по срочным вкладам на те же сроки, утвержденные 10 марта, однако повышает максимальные рекомендуемые ставки по срочным депозитам: до 12,2% – по депозитам на год, до 12,9% – на два года.

Также приняты меры по стабилизации курса национальной валюты. К ним относятся:

1) Нацбанк изменил порядок покупки и продажи безналичной иностранной валюты юридическими лицами-резидентами на внутреннем валютном рынке РК.

Как поясняется, в отношении юридических лиц был установлен единый подход к определению пороговой суммы по учетной регистрации внешнеторговых сделок и к предоставлению подтверждающих документов при покупке безналичной иностранной валюты, равной или превышающей 50 тысяч долларов США в эквиваленте.

Также был уточнен порядок покупки безналичной иностранной валюты юридическими лицами на внутреннем валютном рынке республики. Приобретенная иностранная валюта должна быть использована на заявленные цели в течение 10 рабочих дней, а в случае ее не неиспользования она подлежит обратной продаже. Вводимые Постановлением поправки не затрагивают порядок проведения валютных операций физических лиц.

Как подчеркнули в финрегуляторе, предпринимаемые в комплексе меры направлены на ограничение необоснованного спекулятивного спроса на безналичную иностранную валюту, а также на защиту прав и законных интересов граждан, интересов общества и государства.

2) Для стабилизации обменного курса национальной валюты Правительство РК 25 марта 2020 года приняло решение о продаже на внутреннем валютном рынке части экспортной валютной выручки субъектов квазигосударственного сектора.

Данное решение распространяется на предприятия-экспортеры, в уставном капитале которых доля государства превышает 50%, в том числе компании АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына", и действует в период чрезвычайного положения.

Предпринимаемые меры направлены на стабилизацию обменного курса, обеспечение предложения валюты, недопущение необоснованной волатильности и не будут препятствовать формированию фундаментального тренда, - пояснили в Нацбанке.

3) Нацбанк установил пределы отклонения курса покупки от курса продажи иностранной валюты за тенге по операциям, проводимым через обменные пункты. Документ предусматривает установление пределов отклонения курса покупки от курса продажи иностранной валюты по операциям, проводимым через обменные пункты уполномоченных банков и уполномоченных организаций (небанковские обменные пункты):

1) доллар США - 6 тенге;

2) евро - 7 тенге.

Данные меры были введены на время действия в стране режима чрезвычайного положения и направлены на ограничение дестабилизирующего влияния внешних факторов на внутренний валютный рынок и в целях содействия обеспечению финансовой стабильности, резюмировали в Нацбанке.

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