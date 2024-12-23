В 2024-м на поддержку МСБ в рамках госпрограмм выделены рекордные 570 млрд тенге

В рамках поручения президента в 2024 году Фонд "Даму" приступил к реализации новой Единой комплексной программы поддержки малого и среднего предпринимательства, объединившей программы "Дорожная карта бизнеса" и "Экономика простых вещей" и предусматривающей новые подходы по поддержке МСБ.

Программа направлена на поддержку бизнеса по принципу "экономического лифта" по шести направлениям, в зависимости от категории бизнеса, целевых сегментов и отраслевой направленности. Основной акцент сделан на развитие конкурентоспособных, импортозамещающих и экспортоориентированных отраслей.

Главными задачами программы также являются стимулирование малого бизнеса переходить в средний через встречные обязательства, обеспечение устойчивого развития среднего бизнеса, поддержка ключевых для государства отраслей с целью эффективного и целенаправленного распределения выделяемых бюджетных ресурсов.

В результате запуска новой программы Фондом "Даму" в 2024 году поддержано более 27 тыс. проектов малого и среднего бизнеса (МСБ) на общую сумму кредитов в размере 1,6 трлн тенге, что превышает показатели прошлого года на 14%. Для этого было выделено 570 млрд тенге, из которых 332 млрд тенге направлено на инструменты субсидирования и гарантирования и 238 млрд тенге на льготное кредитование, что превышает сумму 2023 года на 16%.

При этом необходимо отметить, что рост бюджета, выделяемого на субсидирование и гарантирование кредитов МСБ, вырос с 43 млрд тенге в 2019 году до 332 млрд тенге в 2024 году, что позволило Фонду "Даму" увеличить количество поддержанных проектов в пять раз.

Таким образом, по состоянию на 1 ноября 2024 года доля охвата мерами государственной поддержки к общему размеру кредитного портфеля МСБ составила 26%, или 2,2 трлн тенге, с количеством действующих займов в размере 41 тыс.

В текущем году в разрезе инструментов Фондом "Даму" поддержано по направлению субсидирования 15 500 проектов на сумму кредитов 1 трлн тенге, по гарантированию – 9 026 проектов на сумму кредитов 414 млрд тенге, в рамках льготного финансирования – 2 712 проектов на сумму кредитов 238 млрд тенге.

Основная доля средств (66%, или 1 085 млрд тенге) направлена на инвестиционные цели, такие как покупка оборудования, модернизация и строительство, а на пополнение оборотных средств приходится 32,4%, или 535 млрд тенге. При этом приоритетными отраслями для государства остаются обрабатывающая промышленность (38%), транспорт и логистика (11%) и образование (5%).

"С 2024 года Фонд "Даму" перешел на совершенно новые подходы в принципах оказания поддержки предпринимателям. Акцент был смещен на поддержку эффективных, экспортоориентированных и высокотехнологичных предприятий и на рост доли среднего бизнеса, которые перезагрузят нашу экономику. Таким образом, только за 2023-2024 годы поддержку Фонда "Даму" получили 1 516 проектов среднего бизнеса на сумму 543,2 млрд тенге. Учитывая, что в Казахстане насчитывается около 3 тыс. субъектов среднего бизнеса, такая поддержка имеет существенное значение", – отметила председатель правления Фонда "Даму" Гаухар Бурибаева.

Также важной задачей является развитие регионального предпринимательства. Для предпринимателей, работающих в населенных пунктах, включая моно- и малые города, предусмотрено отдельное направление по субсидированию и гарантированию в рамках Единой комплексной программы, где отсутствуют отраслевые ограничения, максимальная сумма кредита достигает 1,5 млрд тенге, а конечная ставка для предпринимателей варьируется от 7 до 10% в зависимости от вида деятельности.

В 2024 году 63% поддержки Фонда "Даму" было направлено на проекты МСБ в городах республиканского значения и областных центрах, а доля предпринимателей из сельской местности, моно и малых городах составила 37%. Наибольшее количество поддержанных предпринимателей приходится на города Алматы (10%), Астана (9%) и Актюбинскую область (8%). По суммам кредитов также лидируют Алматы (14%), Астана (8%) и Алматинская область (8%).

В 2024 году введено в эксплуатацию 2 216 объектов по всему Казахстану, на сумму кредитов 1 трлн тенге, из которых 25% это предприятия обрабатывающей промышленности, 22% транспорт и складирование и 11% объекты образования.

Среди успешных региональных инициатив можно выделить такие примеры, как завод по переработке камня, запущенный при поддержке Фонда "Даму" в Жамбылском районе Алматинской области. Продукция завода активно используется в строительстве и благоустройстве, а также экспортируется в страны ближнего зарубежья. Для использования возобновляемых источников энергии в Ерейментауском районе Акмолинской области реализован проект строительства ветровой электростанции мощностью 30 МВт.

В 2024 году, по инициативе Холдинга "Байтерек" и Министерства сельского хозяйства, Фонд "Даму" стал оператором программы гарантирования проектов в агропромышленном комплексе. Теперь фермеры имеют доступ к льготному финансированию, а при нехватке залогового обеспечения могут воспользоваться гарантией в размере до 85% от суммы кредита в размере 1,5 млрд тенге. На сегодняшний день Фондом "Даму" выдана 401 гарантий на общую сумму кредитов 94,2 млрд тенге.

Одним из действенных инструментов, обеспечивающих доступ к финансированию, являются гарантии по кредитам МСБ, выдаваемые Фондом "Даму". Поэтому постепенный переход от инструмента субсидирования будет сопровождаться расширением инструмента гарантирования и поэтапной трансформацией Фонда "Даму".

"У нас ежегодно растет количество субъектов частного предпринимательства и, как следствие, увеличивается потребность в кредитовании. Поэтому расширение данного инструмента в сторону создания гарантийного фонда может сыграть ключевую роль в увеличении и стимулировании кредитования реального сектора экономики. Те страны, где средний бизнес имеет значительные позиции, используют гарантийные фонды такого рода. В начале 2024 года мы запустили процесс создания гарантийного фонда и в настоящее время проводится работа по внесению изменений в законодательные и нормативные правовые акты. Полноценный запуск гарантийного фонда планируется в третьем квартале следующего года", – поделилась планами глава Фонда "Даму".

В системе гарантирования рассматривается участие банков второго уровня, международных финансовых организаций и крупных корпораций для расширения финансирования региональных программ и отраслей устойчивого развития. Гарантийный фонд не будет иметь отраслевых ограничений и будет помогать в развитии всех секторов экономики.

Запуск гарантийного фонда позволит к 2028 году увеличить портфель гарантий до 1 трлн тенге (+148% по отношению к 2024 году) и поддерживать ежегодно более 50 тыс. проектов, что в пять раз больше показателя 2024 года.

Вместе с тем Фондом "Даму" особое внимание уделяется и альтернативным источникам финансирования: это и субсидирование ставки купонного вознаграждения по облигациям МСБ и их гарантирование, это и поддержка синдицированных займов, факторинг и другие инструменты.

На сегодняшний день подписано восемь договоров по субсидированию купонной ставки вознаграждения с общим кредитным портфелем в 20,1 млрд тенге, из которых три проекта на сумму 5,5 млрд тенге были реализованы в 2023 году, а пять проектов на сумму 14,6 млрд тенге – в 2024 году.

Совместно с акиматами Алматы и Астаны внедрен инструмент факторинга, позволяющий предпринимателям минимизировать кассовые разрывы и обеспечивать бесперебойные поставки товаров, не ожидая оплаты от заказчиков.

В 2024 году стартовала новая программа поддержки женского предпринимательства "Үміт". Для финансирования проектов Фондом "Даму" выделено 10 млрд тенге. В рамках программы, в партнерстве с Европейским банком реконструкции и развития, предоставляется бесплатное обучение финансовой грамотности. По итогам 2024 года было профинансировано 85 проектов женского бизнеса на общую сумму 4,2 млрд тенге.

Следует также отметить и рост экспортной ориентированности предприятий, получивших господдержку. Если до 2024 года оказана поддержка 150 компаниям, то в этом году прирост новых экспортеров составил 23%, или 34 компании.

Ожидается, что по итогам 2024 года субъекты МСБ, получившие государственную поддержку, выплатят порядка 2 трлн тенге налогов и создадут не менее 10 тыс. новых рабочих мест. За весь период реализации государственных программ поддержанные субъекты МСБ выплатили 7,3 трлн тенге налогов в бюджет. Это означает, что каждая вложенная государством 1 тенге обеспечивает 7 тенге налоговых поступлений. Благодаря этим проектам создано около 200 тыс. новых рабочих мест и сохранено более 1,2 млн рабочих мест.

В целях исполнения поручения главы государства Фонд "Даму" продолжит реализацию комплексных мер поддержки МСБ, постоянно совершенствуя применяемые технологии и бизнес-процессы.