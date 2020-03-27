В ТЦ "Алем" прокомментировали смерть женщины

Официальное заключение о причине смерти медики обещают предоставить 28 марта 2020 года.

Сегодня, 27 марта в Нур-Султане в торговом доме скоропостижно скончалась женщина. Руководство торгового центра "Алем" выразило соболезнования ее близким и прокомментировало случившееся, сообщает zakon.kz.

Судя по камерам видеонаблюдения, женщина была в маске, зашла в 12:38; в 12:44 она упала, в 12:55 приехала бригада скорой помощи.

Скончавшаяся пенсионерка являлась постоянным клиентом торгового центра, в связи с чем продавцы знали, что у женщины были хронические проблемы со здоровьем, но никто не мог предполагать, что такое может произойти. Как говорят сотрудники ТЦ: "Внезапно она упала, это было похоже на приступ эпилепсии".

Сотрудники ТЦ "Алем" постарались оказать первую помощь и параллельно вызвали скорую. Наши работники не заметили у нее высокой температуры или других признаков вирусной инфекции. До последнего надеялись, что человека можно спасти. Старались не допустить западания языка, чтобы не произошло асфиксии. К моменту приезда первой медицинской бригады, у женщины еще был пульс. Тут же приехала вторая бригада скорой, но, к сожалению, спасти ее не удалось. Медики констатировали смерть. После этого вызвали полицию, - заявил Аслан Тангиев, управляющий директор ТЦ "Алем".

Официальное заключение о причине смерти медики обещают предоставить 28 марта 2020 года.

Руководство ТЦ "Алем" сообщает, что основные объекты торговли продолжают работу, согласно режиму чрезвычайного положения: действуют продуктовые бутики, отделы хозтоваров и аптеки. Режим работы с 10 до 16:30. Руководством торгового центра приняты все необходимые меры по соблюдению санитарных норм: регулярно проводится дезинфекция, на всех входах размещены дезинфицирующие средства, всем сотрудникам выданы маски и т.д.

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