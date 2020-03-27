Беспорядки Кордае: пошли первые приговоры

Троим братьям назначено наказание в виде 1,5 лет лишения свободы.

На 1,5 года осудили троих жителей села Сортобе Кордайского района Жамбылской области за нападение на сотрудников полиции, передает zakon.kz.

Об этом сообщил заместитель генерального прокурора Казахстана Ерлик Кенебаев.

5 февраля в с. Сортобе Кордайского района в результате ситуации возникшей на автомобильной дороге пожилому человеку были причинены травмы. В совершении преступления подозреваются двое, один из которых с санкции суда арестован. В ближайшее время, расследование будет завершено и дело направим в суд.

В этом же селе, 7 февраля один из его жителей находясь за рулем автомашины марки Honda Odyssey, не исполняя законные требования сотрудника полиции, уехал к своему дому.

Находясь рядом с домом, водитель вместе со своими родственниками (3 брата Войнгуй), применили физическую силу к полицейским. Подозреваемые сразу же были задержаны и арестованы. Приговором суда от 18 марта т.г. три лица (3 брата Войнгуй) признаны виновными и осуждены. Каждому назначено наказание в виде полутора лет лишения свободы.

После череды этих событий, местные жители района посредством социальных сетей и мессенджеров стали рассылать сообщения с негативными комментариями. Данной ситуацией воспользовались криминальные элементы, с использованием соцсетей стали пропагандировать социальную рознь и призывать к совершению насильственных действий. Попав под влияние недостоверной, ложной информации, отдельные жители соседних населенных пунктов, других областей и городов стали группироваться и прибывать к селам Масанчи, Булар батыр и Аухатты, - сообщил Кенебаев.

В ночь на 8 февраля начались массовые беспорядки, с применением насилия, грабежами, разбоями, погромами, поджогами, разрушением и уничтожением имущества. Не обошлось без жертв. Погибли 11 человек, 192 – получили различные травмы, в том числе 19 полицейских.

Ситуация была взята под контроль и обстановка стабилизирована в этот же день, силами полиции, национальной гвардии и местных исполнительных органов. По всем этим фактам возбуждены уголовные дела.

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