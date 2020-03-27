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Беспорядки Кордае: пошли первые приговоры

Троим братьям назначено наказание в виде 1,5 лет лишения свободы.

Фото : regnum.ru27 марта 2020, 19:34

На 1,5 года осудили троих жителей села Сортобе Кордайского района Жамбылской области за нападение на сотрудников полиции, передает zakon.kz.

Об этом сообщил заместитель генерального прокурора Казахстана Ерлик Кенебаев.

5 февраля в с. Сортобе Кордайского района в результате ситуации возникшей на автомобильной дороге пожилому человеку были причинены травмы. В совершении преступления подозреваются двое, один из которых с санкции суда арестован. В ближайшее время, расследование будет завершено и дело направим в суд.

В этом же селе, 7 февраля один из его жителей находясь за рулем автомашины марки Honda Odyssey, не исполняя законные требования сотрудника полиции, уехал к своему дому.

Находясь рядом с домом, водитель вместе со своими родственниками (3 брата Войнгуй), применили физическую силу к полицейским. Подозреваемые сразу же были задержаны и арестованы. Приговором суда от 18 марта т.г. три лица (3 брата Войнгуй) признаны виновными и осуждены. Каждому назначено наказание в виде полутора лет лишения свободы.

После череды этих событий, местные жители района посредством социальных сетей и мессенджеров стали рассылать сообщения с негативными комментариями. Данной ситуацией воспользовались криминальные элементы, с использованием соцсетей стали пропагандировать социальную рознь и призывать к совершению насильственных действий. Попав под влияние недостоверной, ложной информации, отдельные жители соседних населенных пунктов, других областей и городов стали группироваться и прибывать к селам Масанчи, Булар батыр и Аухатты, - сообщил Кенебаев.

В ночь на 8 февраля начались массовые беспорядки, с применением насилия, грабежами, разбоями, погромами, поджогами, разрушением и уничтожением имущества. Не обошлось без жертв. Погибли 11 человек, 192 – получили различные травмы, в том числе 19 полицейских.

Ситуация была взята под контроль и обстановка стабилизирована в этот же день, силами полиции, национальной гвардии и местных исполнительных органов. По всем этим фактам возбуждены уголовные дела.


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