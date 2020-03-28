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Насколько далеко от дома: алматинцев на улице будут проверять с помощью онлайн карт

Контроль расстояния от места жительства будет осуществляться посредством сервисов онлайн карт - 2GIS, Yandex карты, Google maps.

Фото : Униан28 марта 2020, 01:13

Оперативный штаб Алматы под председательством акима города Бакытжана Сагинтаева утвердил новые меры с целью нераспространения коронавируса, передает zakon.kz.

Как сообщалось ранее, передвигаться по городу можно будет только в магазин, в аптеку или на работу. И то при наличии справки с места работы или служебного удостоверения.

При этом в протоколе штаба указывается, что покупать продовольственные товары и лекарства необходимо в магазине или аптеке в шаговой доступности в непосредственной близи от места проживания согласно данным по регистрации, включая временную.

Контроль расстояния от места жительства будет осуществляться посредством сервисов онлайн карт (2GIS, Yandex карты, Google maps).


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