В Нур-Султане обнаружили 32 новых случая заражения

Всего в столице зафиксировано 107 случаев заражения.

В Нур-Султане количество зараженных коронавирусом увеличилось до 107, передает zakon.kz.

Зарегистрирован еще 41 случай заражения коронавирусной инфекцией в г. Нур-Султан - 32 случая, г. Алматы -2 случая, Восточно - Казахстанской области - 2 случая, Акмолинской области - 2 случая, Алматинской области - 1 случай, Кызылординской области - 1 случай, Атырауской области -1 случай. На сегодняшний день в стране подтверждены 191 случай регистрации коронавируса, из них: г. Нур-Султан – 107 случаев, г. Алматы – 57 случаев, г.Караганда - 4 случая, Жамбылской области - 3 случая, Атырауской области - 4 случая, Акмолинской области - 5 случая, г.Шымкент - 2 случая, Восточно - Казахстанской области - 2 случая, Алматинской области - 2 случай, Актюбинской области - 1 случай, Северо - Казахстанской области - 1 случай, Павлодарской области -1 случай, Мангистауской области - 1 случай, Кызылординская области - 1 случай, - говорится в сообщении Минздрава РК.

26 марта министр информации и общественного развития Даурен Абаев сообщил про первую смерть от заражения коронавирусом в Казахстане.

В этот день также были усилены ограничительные меры в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте.

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