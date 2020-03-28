"Chevrolet" начали собирать в Костанае

Сегодня был дан официальный старт Премьер-министрами РК и РУ А.Маминым и А.Ариповым совместного проекта ТОО "СарыаркаАвтоПром" и АО "UzAuto Motors".

Аскар Мамин в ходе рабочей поездки в Костанай принял участие в церемонии открытия совместной казахстанско-узбекистанской автосборочной линии новых моделей марки "Chevrolet" на Костанайском автомобильном заводе, передает zakon.kz.

На новой производственной линии до конца года будет создано более 1 тыс. высокопроизводительных рабочих мест, что имеет особое значение в контексте возрастающих перетоков рабочей силы между секторами услуг и производства. В настоящее время завод работает в три смены с полной загрузкой.

Первый Президент Казахстана – Елбасы Нурсултан Абишевич Назарбаев и Президент Узбекистана Шавкат Миромонович Мирзиеев заложили основу для вывода двусторонних отношений на новый уровень стратегического сотрудничества. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев уделяет особое внимание укреплению и развитию взаимовыгодного партнерства с Узбекистаном", - сказал А.Мамин.

Премьер-Министр РК отметил растущую актуальность интеграции производственных процессов Казахстана и Узбекистана с целью снижения импортозависимости от товаров и услуг из третьих стран.

На новой производственной линии будут собирать несколько моделей автомобиля марки "Chevrolet" – Damas, Labo, Tahoe, Traverse, Trailblazer, Equinox, Malibu, Onix, Spark и др. Доступная конечная стоимость автобуса "Chevrolet Damas" и грузовой машины

Так "Chevrolet Labo" будет стоить порядка 3 млн тенге что повысит его привлекательность для малого и среднего бизнеса в торговой, логистической, сельскохозяйственной и других сферах.

Автомобилестроение является одной из динамично развивающихся отраслей экономики РК. В текущем году общий объем продукции автопрома планируется довести до 100 тыс. автомобилей в год, средний уровень локализации отрасли – до 50%, а по коммерческой технике и автобусам – до 60-65%.

В целом в Костанайской области продолжается наращиваться производство машиностроения, если в 2010 году предприятиями было собрано 77 автомобилей, в 2018 году – более 12 тысяч единиц, а за 2019 год - 25802 тысяч автомобилей, что в 2 раза больше прошлого года. В текущем году за 2 месяца рост составил в 3,4 раза.

Основным предприятием автомобилестроения является "СарыаркаАвтоПром", входящее в Группу Компаний "Аllur". На сегодня стратегическим партнером в развитии автопрома для области является китайская компания СиэМСи.

Совместно с китайской компанией осуществляется сборка электромобилей. Начиная с 2016 года в Костанае произведено более 70 электромобилей под брендом "Сделано в Казахстане", которые на "отлично" прошли дорожные испытания в северных регионах страны.

Предприятием освоено производство более 50 моделей автомобилей 8 брендов (JAC, Hyundai, Ravon, ChevroletNiva, MAN, Ankai, Yutong, УАЗ), выпуск осуществляется как крупным, так и мелкоузловым методом сборки.

За январь-февраль 2020 года собрано 6760 – автомобилей, что в 3,4раза больше аналогичного периода 2019 года.

Экспорт продукции за январь - февраль 2020 года составил 500 автомобилей, что в 4 раз больше января- февраля 2019 года.

Кроме того, "СарыаркаАвтоПром" осуществляется сборка автобусов Ankai. Это городские автобусы пассажировместимостью от 80 человек, оснащаемые разными типами двигателей, отвечающих экологическим требованиям.

Наряду с автомобилестроением развивается производство специализированной сельхозтехники и комбайнов.

С 2005 года в регионе собрано более 4 тысяч комбайнов на предприятии "АгромашХолдинг KZ", которое является одним из крупных предприятий в Казахстане, производящим зерноуборочные комбайны.

Продукция пользуется спросом во всех регионах страны.

Кроме того, компания обладает крупнейшей сервисно-сбытовой сетью, не имеющей аналогов в Казахстане.

С прошлого года в области начато производство тракторов. Предприятием "АгромашХолдинг KZ" совместно с китайским партнером запущено производство тракторов марки "Lovol". Российской компанией Холдинг "Композит групп" на территории Индустриальной зоны г. Костанай запущено сборочное производство тракторов "Беларус", собрано порядка свыше двухсот единиц.

В целом, в машиностроении, где ведется системная работа по увеличению локализации и казахстанского содержания, в 2019 году обеспечен рост производства в 2 раза. Предприятиями отрасли выпущено продукции на 240,4 млрд. тенге, при этом увеличена сборка легковых автомобилей в 2 раза, автомобилей для перевозки 10 и более человек в 5,3 раза, грузовых в 8,1 раз, комбайнов – на 47,9%, тракторов в 7,7 раз.

Вся важная информация о коронавирусе в Казахстане публикуется в telegram канале «zakon.kz». Подписывайтесь!