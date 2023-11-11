Уникальный завод стоимостью 90 млрд тенге начали возводить в Костанае

В индустриальной зоне областного центра заложили первый камень в строительство современного завода по производству автомобилей KIA при участии первого заместителя премьер-министра РК Романа Скляра. Проект является уникальным как для региона, так и для Казахстана, сообщает Zakon.kz.

В регионе уверены, что появление завода с таким ключевым инвестором станет важнейшим этапом развития отечественной промышленности и, несомненно, будет показательным примером для будущих совместных инвестиционных проектов во многих отраслях экономики. По официальным данным стоимость проекта составляет 90 млрд тенге, а мощность производства составит 70 тыс. автомобилей в год. Планируется, что после ввода завода в эксплуатацию работу на нем получат порядка 1500 костанайцев. На первоначальном этапе будет налажено производство трех моделей автомобилей: Sorento, Sportage, Cerato. В последующем оно расширится до выпуска всей линейки бренда KIA. Сборка автомобилей начнется в 2025 году. Во время мероприятия первый заместитель премьер-министра РК отметил, что Правительство и дальше будет поддерживать этот проект.

Особо стоит отметить, что появление такого уникального завода стало возможным благодаря заинтересованности в расширении сотрудничества между Казахстаном и Кореей президента страны Касым-Жомарта Токаева и президента Республики Корея Юн Сок Елем, которые провели переговоры и наметили направления дальнейшего сотрудничества. Уже на инвестиционном форуме "Kostanay Invest" акимат области и инвесторы подписали меморандум о строительстве завода, а 11 ноября был заложен первый камень в возведение завода.

Во время выступления на церемонии Посол Республики Корея в Казахстане господин Тэ-ик Чжо отметил, что в этом году исполнился 31 год дипломатических отношений между странами. И все это время экономическое сотрудничество основывалось на стратегических партнерских отношениях. И добавил, что корейские компании заинтересованы в расширении существующих и реализации новых проектов в машиностроении, горнодобывающей отрасли и атомной энергетике.

Фото: пресс-службы акимата Костанайской области

"В Костанай я приехал уже во второй раз. Впервые посетил в августе во время инвестиционного форума "Kostanay Invest", где был подписан меморандум. Второй раз - сегодня, 11 ноября, во время закладки первого камня в строительство современного завода KIA. Стоит отметить, что идет ежегодный рост объемов инвестиций и торгового оборота между нашими странами. Считаю, что укрепляя сотрудничество, мы вносим значительный вклад в развитие промышленности Казахстана", - рассказал посол.

Значимость нового производства еще и в том, что костанайский завод станет первым в Казахстане и мире, где KIA откроет зарубежное производство за счет собственных средств. Это один из показателей инвестиционной привлекательности региона.

Фото: пресс-службы акимата Костанайской области

"Это исторический момент – KIA впервые в своей истории делает прямую инвестицию в совместное строительство завода за пределами своей страны. Безусловно, это ко многому обязывает наших машиностроителей. Объем вложение составит более 250 млн долларов. Это позволит создать до 1500 новых рабочих лет, повысить уровень подготовки инженеров и технических кадров. И ускорить переход на следующий этап локализации – это производство автокомпонентов", - отметил Роман Скляр.

Фото: пресс-службы акимата Костанайской области

Генеральный директор ТОО "Kia Qazaqstan" Ким Дэ Ки пояснил, что завод полностью оснастят высокотехнологичным и передовым оборудованием. И на нем методом мелкоузловой сборки будет производиться 50 тыс. автомобилей, остальные 20 тыс. – с применением крупноузловой сборки.

"Мы обещаем, что работа нового завода окажет положительное влияние на экономику Костанайской области и в целом Казахстана. И внесет огромный вклад в развитие промышленности страны", - сказал Ким Дэ Ки.

Фото: пресс-службы акимата Костанайской области

В свою очередь аким Костанайской области Кумар Аксакалов подчеркнул, что развитие машиностроения окажет мультипликативный эффект в развитии региона.

Фото: пресс-службы акимата Костанайской области

"Вокруг нового завода будет создан пояс малого и среднего бизнеса в качестве поставщиков деталей и компонентов, что позволит увеличить уровень локализации производства. А создание одного рабочего места в машиностроении автоматически создаст пять-шесть рабочих мест в смежных отраслях", - добавил глава региона.