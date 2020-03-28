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В Алматы выписана 12-летняя девочка, переболевшая коронавирусом

Она получила полный курс противовирусного лечения и симптоматической терапии.

Фото : Пресс-служба акимата Алматы28 марта 2020, 21:31

Сегодня, 28 марта, в Алматы из Городской детской инфекционной больницы выписана 12-летняя девочка, у которой был подтвержден COVID-19, сообщает zakon.kz.

Она получила полный курс противовирусного лечения и симптоматической терапии.

Заболевание протекало в легкой форме.

Напомним, девочка прилетела в ночь на 13 марта чартерным рейсом Берлин-Минск-Алматы. Весь борт включая экипаж были изолированы.

В итоге на сегодня это третий пациент, выписавшийся из стационара.

Все выписанные пациенты взяты на 14-дневный карантин на дому под наблюдение медицинских сотрудников поликлиники.

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