В Алматы выписана 12-летняя девочка, переболевшая коронавирусом
Она получила полный курс противовирусного лечения и симптоматической терапии.
Сегодня, 28 марта, в Алматы из Городской детской инфекционной больницы выписана 12-летняя девочка, у которой был подтвержден COVID-19, сообщает zakon.kz.
Она получила полный курс противовирусного лечения и симптоматической терапии.
Заболевание протекало в легкой форме.
Напомним, девочка прилетела в ночь на 13 марта чартерным рейсом Берлин-Минск-Алматы. Весь борт включая экипаж были изолированы.
В итоге на сегодня это третий пациент, выписавшийся из стационара.
Все выписанные пациенты взяты на 14-дневный карантин на дому под наблюдение медицинских сотрудников поликлиники.
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