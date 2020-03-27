В Алматы выписан еще один переболевший коронавирусом, на очереди девочка

Это мужчина, прибывший в Алматы в ночь на 13 марта чартерным рейсом Берлин — Минск — Алматы.

Сегодня, 27 марта в Алматы из Городской инфекционной больницы выписан еще один пациент, второй по счету, у которого был подтвержден COVID-19, передает zakon.kz.

Это мужчина, прибывший в Алматы в ночь на 13 марта чартерным рейсом Берлин — Минск — Алматы.

Он получил полный курс противовирусного лечения и симптоматической терапии. Заболевание протекало в легкой форме. Осложнений на период лечения не было. Сейчас он выписан на 14-дневный карантин на дому под наблюдение медицинских сотрудников поликлиники, - сообщили в акимате города.

Согласно Постановления Главного санитарного врача города Алматы весь борт, 12 человек, включая экипаж, были помещены на изоляцию, на карантин, в инфекционный стационар.

Завтра, после подтверждения контрольного анализа планируется выписка еще одной пациентки. Это 12-летняя девочка, которая проходит лечение в Городской детской инфекционной больнице.

Это будет четвертая выздоровевшая пациентка. На данный момент выписаны один человек в Нур-Султане и двое в Алматы.

Первую выздоровевшую пациентку выписали 26 марта.

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