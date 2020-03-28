В Алматы выписаны еще два пациента, переболевших коронавирусом

Итого в настоящий момент в мегаполисе выписано пять выздоровевших пациентов, один из них 12-летний ребенок.

Еще два пациента, проходившие лечение от коронавируса, выписаны в Алматы, передает zakon.kz.

Двое мужчин сегодня выписаны из взрослой инфекционной больницы. Один мужчина 1962 года рождения. Прибыл он чартерным рейсом 13 марта Берлин-Минск-Алматы. Второй - 1995 года рождения, прибывший рейсом 15 марта рейсом Сеул-Алматы - сообщил руководитель Управления общественного здоровья города Тлеухан Абилдаев.

Итого в настоящий момент в мегаполисе выписано пять выздоровевших пациентов, один из них 12-летний ребенок.

Все они будут находится на домашнем 14-дневном карантине под наблюдением медицинских работников.

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