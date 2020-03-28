Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

В Алматы выписаны еще два пациента, переболевших коронавирусом

Итого в настоящий момент в мегаполисе выписано пять выздоровевших пациентов, один из них 12-летний ребенок.

Фото : pxhere.com28 марта 2020, 22:34

Еще два пациента, проходившие лечение от коронавируса, выписаны в Алматы, передает zakon.kz.

Двое мужчин сегодня выписаны из взрослой инфекционной больницы. Один мужчина 1962 года рождения. Прибыл он чартерным рейсом 13 марта Берлин-Минск-Алматы. Второй - 1995 года рождения, прибывший рейсом 15 марта рейсом Сеул-Алматы - сообщил руководитель Управления общественного здоровья города Тлеухан Абилдаев.

Итого в настоящий момент в мегаполисе выписано пять выздоровевших пациентов, один из них 12-летний ребенок.

Все они будут находится на домашнем 14-дневном карантине под наблюдением медицинских работников.

Все новости по теме читайте здесь


Вся важная информация о коронавирусе в Казахстане публикуется в telegram канале «zakon.kz». Подписывайтесь!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты