В Алматы выписаны еще два пациента, переболевших коронавирусом
Итого в настоящий момент в мегаполисе выписано пять выздоровевших пациентов, один из них 12-летний ребенок.
Фото : pxhere.com28 марта 2020, 22:34
Еще два пациента, проходившие лечение от коронавируса, выписаны в Алматы, передает zakon.kz.
Двое мужчин сегодня выписаны из взрослой инфекционной больницы. Один мужчина 1962 года рождения. Прибыл он чартерным рейсом 13 марта Берлин-Минск-Алматы. Второй - 1995 года рождения, прибывший рейсом 15 марта рейсом Сеул-Алматы - сообщил руководитель Управления общественного здоровья города Тлеухан Абилдаев.
Итого в настоящий момент в мегаполисе выписано пять выздоровевших пациентов, один из них 12-летний ребенок.
Все они будут находится на домашнем 14-дневном карантине под наблюдением медицинских работников.
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