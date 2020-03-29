Коронавирус повлияет на подготовку к Олимпиаде-2024

В свете нынешней ситуации оргкомитету придется пересмотреть все планы по подготовке.

Глава оргкомитета Летних Олимпийских игр 2024 года в Париже, трехкратный олимпийский чемпион в гребле на байдарках и каноэ Тони Эстанге заявил, что пандемия коронавируса повлияет на проведение следующих Игр, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

По его словам, в свете нынешней ситуации оргкомитету придется пересмотреть все планы по подготовке.

Мы планировали восстановиться очень быстро к концу 2020 года, но все это будет развиваться. Так что да, пандемия коронавируса повлияет на Игры-2024, но я уверен, что мы способны адаптироваться и сохранить наши амбиции, - сказал он.

Олимпийские игры в Токио из-за пандемии были перенесены на 2021 год.

Тони Эстанге также отметил, что возможный экономический кризис из-за пандемии, может затронуть потенциальных спонсоров Игр-2024.

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