Чем будет отличаться церемония открытия парижской Олимпиады-2024

Благодаря совместным усилиям оргкомитета Игр, города Парижа, французского правительства, МОК, Национального олимпийского и спортивного комитета Франции церемония открытия будет проведена по-новому, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы IOC, церемония открытия Олимпийских игр-2024 года будет оригинальной и уникальной. Впервые в истории подобных соревнований церемония открытия пройдет не на стадионе.

Парад спортсменов состоится на знаменитой реке Сена, по которой каждая делегация будет передвигаться на отдельной лодке. Все суда команд будут оборудованы камерами, чтобы зрители, наблюдающие за церемонией, смогли увидеть спортсменов вблизи.





Фото: Instagram/paris2024

Двигаясь по реке с востока на запад, 10 500 атлетов пересекут центр Парижа, который станет местом действия Игр и где спортсмены будут демонстрировать свое мастерство до 11 августа. Парад пройдет по маршруту в 6 км и завершится перед Трокадеро, где состоятся остальная часть церемонии и финальное шоу.



Торжественная церемония пройдет без оплаты за вход для большинства зрителей. Болельщикам не понадобятся билеты, чтобы попасть на верхние набережные, но тем, кто хочет попасть на нижние набережные, от Аустерлицкого моста до Йенского моста, нужно купить билеты.

80 гигантских экранов и динамики позволят всем желающим насладиться волшебной атмосферой этого шоу, которая распространится по всей французской столице. Церемония открытия Олимпийских игр-2024 в Париже станет самой масштабной в истории Игр.



Торжественное мероприятие на реке Сена начнется 26 июля в 22:30 по казахстанскому времени.

Между тем сами соревнования на Олимпиаде-2024 стартовали два дня назад, и спустя сутки здесь был зафиксирован первый мировой рекорд.