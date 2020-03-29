Новые случаи коронавируса в Нур-Султане выявлены у контактных лиц

16 человек были выявлены 29 марта.

Руководитель управления общественного здравоохранения Нур-Султана Сауле Кисикова рассказала о новых случаях заражения коронавирусной инфекцией на 29 марта, передает корреспондент zakon.kz.

За 29 марта зарегистрировано 16 новых случаев. Это лица из числа близкого контакта, ранее находящиеся на стационарном наблюдении или изолированные на дому. Также выявленные в процессе мониторинга за лицами из числа потенциальных контактных больных коронавирусной инфекцией, - сообщила Кисикова в эфире телеканала "Хабар 24".

Она отметила, что в городе проводится большая работа по недопущению распространения коронавирусной инфекции.

Проводится активное выявление контактных лиц, это лица из близкого контакта и потенциальные. На каждого выявленного носителя коронавирусной инфекции приходится от 30 до 50 контактных лиц. Нами проводится такая жесткая работа по их изоляции. Из этих лиц выявляются эти новые случаи. Эти лица не являются активными переносчиками данной инфекции, - добавила она, подчеркивая, что всего на госпитализации находится порядка 1 536 человек.

По словам Сауле Кисиковой, также продолжается работа по изоляции всех пассажиров, прибывших в столицу в международный аэропорт.

На текущую дату уже отработаны 18 рейсов, за последние сутки прибыли еще три рейса - это 274 человека, которым проведен забор на лабораторные исследования, результаты в работе. Сегодня ожидаем четыре рейса, - добавила она.

Также она рассказала о готовности медучреждений к приему больных коронавирусной инфекцией.

На базе жд больницы расширено пульмонологическое отделение для жителей, где мы проводим диагностику на наличие коронавирусной инфекции. Также на базе городской поликлиники №2 по адресу Желтоксан, 36 открыта обсервационная поликлиника. Мощность данного медицинского объекта - 150 посещений в смену. Здесь также открыты диагностические койки, на которых пациент с подозрением на КВИ проходит необходимые лабораторные исследования. 2 пациента были выявлены именно на этом медицинском объекте, - сообщила Сауле Кисикова.

Напомним, на сегодняшний день в стране подтвержден 251 случай заражения коронавирусной инфекцией, из них в Нур-Султане - 151 случай.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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