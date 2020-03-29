Помимо этого, закрыты еще два объекта.

Общежитие в Нур-Султане закрыли на карантин. Об этом во время брифинга сообщила руководитель столичного управления общественного здравоохранения Сауле Кисикова, передает корреспондент zakon.kz.

За истекшие сутки предписанием Главного санитарного врача столицы закрыты два объекта на карантин и одно общежитие, - сообщила Кисикова.

Ранее сообщалось, что на карантин закрыты Национальный научный онкоцентр и медицинский центр "Мейрим".

Как сообщили в пресс-службе акимата, в общежитии проживал контактный с больным коронавирусом. Общежитие находится по адресу Садвакасова 19/1. Всего там проживает порядка 100 человек, все в настоящее время находятся на карантине.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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