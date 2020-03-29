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Карантин в Караганде: жителям разрешено ходить в аптеки, за продуктами и на работу

Новые правила вступят в силу с 30 марта.

Фото : zakon.kz29 марта 2020, 14:51

Аким Караганды Нурлан Аубакиров рассказал о вводимых мерах в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции в регионе, передает корреспондент zakon.kz.

Новые правила вступят в силу с 30 марта.

Так, ограничивается выход граждан из жилища за исключением приобретения продуктов, лекарств, банковских услуг и выхода на работу. Лицам старше 65 лет рекомендуется ограничить выход из дома. Закрываются места массового скопления населения: парки, скверы, пешеходные улицы, игровые площадки. Вводятся ограничения режима работы бизнес-центров с 10:00 до 15:00 часов, с приостановлением деятельности пунктов общественного питания при них.

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Рекомендуется предприятиям и организациям всех форм собственности сократить рабочий день на два часа.

Кроме того, приостанавливается деятельность объектов площадью менее 2000 квадратных метров и всех объектов по реализации непродовольственных товаров.

Закрываются государственные и частные детские сады. Прекратят работу салоны красоты, общественные бани и сауны, букмекерские конторы и другие заведения по оказанию услуг. Ресторанам и кафе разрешается работать только на доставку. Запрещены собрания на улицах и в других общественных местах группами более трех человек, за исключением членов семьи. Несовершеннолетним гражданам запрещено передвижение по городу без сопровождения взрослых, - уточнил градоначальник.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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