Как проводят дезинфекцию в Алматинской области

Работа ведется не только в тех районах, где были выявлены люди, заразившиеся коронавирусом, но и в других регионах области.

В пресс-службе акимата Алматинской области рассказали, что в регионе усилены работы по дезинфекции, передает zakon.kz.

По поручению акима Алматинской области Амандыка Баталова во всем регионе усилены работы по дезинфекции. Для этого мобилизованы все коммунальные предприятия, специализированные компании и военнослужащие. В каждом районе составлен график обработки населенных пунктов. Не остаются без внимания и дачные массивы, в которых на постоянной основе живут люди. Все работы ведутся под контролем ответственных лиц, - говорится в сообщении.

Работа ведется не только в тех районах, где были выявлены люди, заразившиеся коронавирусом, но и в других регионах области. В ряде городов и райцентрах к дезинфекции подключены военнослужащие.

К обработке города Ушарал, помимо наших коммунальщиков, присоединились и две группы войсковой части 40389 в составе 64 бойцов и две единицы техники. Со стороны населения есть понимание. Сперва были обработаны общественные места районного центра, затем мы перешли в сельские округа, - сказал аким Алакольского района Алибек Жаканбаев.

В Алматинской области расположены 20 санитарных постов, где идет регистрация транспорта и лиц, передвигающихся по региону. Здесь людям измеряют температуру и дезинфицируют автомобили.

В Казахстане с 16 марта действует режим ЧП из-за пандемии коронавируса. Города Алматы и Нур-Султан закрыли на карантин. С 30 марта собираются закрыть и пять городов Карагандинской области, а также Атырау. На 14:40 часов 29 марта коронавирус подтвердился у 265 человек. В Алматинской области зафиксировали 4 случая заболевания.

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