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Арестован бывший аким Кызылординской области

Информацию подтвердили в пресс-службе суда Кызылординской области.

Фото : e-kyzylorda.gov.kz30 марта 2020, 11:17

Экс-акима Кызылординской области Куанышбека Искакова отправили под домашний арест, передает zakon.kz.

28 марта Антикоррупционная служба подала ходатайство о применении меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении акима Кызылординской области Искакова. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.

В итоге его отправили под домашний арест на два месяца до 26 мая этого года.

Постановление еще не вступило в законную силу. Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда Кызылординской области.

27 марта появилась информация о задержании акима Кызылординской области и его помощника. Тогда в пресс-службе акимата и Антикоррупционной службы сообщили, что не владеют такой информацией.

На следующий день Президент Касым-Жомарт Токаев снял Искакова с должности и назначил на его место Гульшару Абдыкаликову.


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