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В Павлодаре у женщины отобрали детей за вождение в пьяном виде

Ее детей отправили в Региональный центр поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Фото : Pixabay30 марта 2020, 11:45

В Павлодаре женщина везла на машине четверых детей в пьяном состоянии. Ее лишили прав, а детей отобрали, передает zakon.kz.

Полиция Павлодара задержала 30-летнюю женщину, которая управляла машиной в нетрезвом состоянии. При этом в салоне авто находились четверо ее несовершеннолетних детей десяти, семи, трех и одного года.

За управлении в пьяном виде был составлен административный протокол. Женщину лишили водительских прав на семь лет. Также ее оштрафовали за управление машиной без государственного номерного знака.

Троих детей женщины отправили в Региональный центр поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а годовалого ребенка после обследования в детской больнице, отправили в "Дом малютки".

За ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних в отношении горожанки возбудили административное производство.


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