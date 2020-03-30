Перекрытие дорог в Алматы объяснили в полиции

Внутри Алматы установят 26 постов для проверки, куда едут горожане

На брифинге в Алматы начальник ДП города Канат Таймерденов сообщил, что для контроля соблюдения новых ограничительных мер по предотвращению распространения коронавируса на дорогах выставили блокпосты, передает zakon.kz.

Сейчас пока ведется разъяснительная работа. Людей не штрафуют. Но в дальнейшем, в случае нарушения ограничительных мер, будут применяться адмнаказания.

Для усиления карантинных мероприятий внутри города будет организовано 26 постов путем сужения проезжей части и установки оградительных дорожных знаков, - сказал спикер.

Отметим, что с утра в соцсетях появились фото и видео с пробками на пр. Аль-Фараби - патрульные авто перегородили движение для проверки.

фото: t.me/nehabar

фото: кадр видео из соцсетей

Машины, владельцы которых будут злостно нарушать режим ЧП, в соответствии со ст. 785 Кодекса об адмнарушениях, будут водворять на штрафстоянку.

Будет осуществляться проверка людей, находящихся на улице, транспортных средств, на предмет наличия справки с места работы. В случае отсутствия разрешения, нарушители будут доставляться в местное УП для привлечения к адмответственности по ст. 443 и 476.

Если вы не направляетесь на работу, а,например, гуляете с собакой или вышли в магазин, то будет проверяться расстояние, на которое вы удалились от дома с помощью онлайн карт.

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