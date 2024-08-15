Полиция Алматы предупредила водителей о перекрытии дорог

Управление административной полиции Алматы предупредило горожан о грядущих ограничениях движения на дорогах, сообщает Zakon.kz.

В связи с проведением среднего ремонта, на следующих участках вводится временное ограничение движения:

с 23:00 часов 17 августа до 23:00 часов 18 августа движение будет полностью перекрыто на пр. Рыскулова в западном направлении от ул. Табачнозаводская до конца съезда с транспортной развязки на пр. Рыскулова – ул. Жансугурова. Объезд в западном направлении будет осуществляться через кольцо развязки пр. Рыскулова – ул. Сейфуллина и развязки пр. Рыскулова – ул. Жансугурова.

с 23:00 часов 15 августа до 06:00 часов 16 августа движение будет перекрыто по ул. Керей-Жанибек хандары д. 558/1 канатная станция "Шымбулак" и ниже протяженностью в 1 км до родника "Акбулак".

"Департамент полиции Алматы призывает участников дорожного движения к неукоснительному соблюдению ПДД, заблаговременно координировать свой маршрут и с понимаем отнестись к временным ограничениям", – обратились в полиции.

Относительно перекрытия дороги к Медеу в акимате Алматы ранее сообщили, что всего предполагается ремонт 6 км улицы. О датах и времени следующих перекрытий обещали сообщать дополнительно.