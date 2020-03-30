В Каскелене жалуются на условия в больнице, где лежат зараженные. Акимат ответил на замечания

В акимате Алматинской области сообщили, что знают об этой ситуации. Местные власти отметили, что будет учтено замечание по питанию беременной.

Казахстанец, оказавшийся на карантине в инфекционной больнице в Каскелене, пожаловался на условия содержания. По его словам, в палате прохладно, нет горячей воды, а его беременной жене, которая заразилась коронавирусом, оказывается ненадлежащий уход. В ответ в акимате Алматинской области сообщили, что учтут замечание про питание для беременной и рассмотрят вариант переносного УЗИ, передает zakon.kz.

В конце марта Зангар вместе с женой прибыл из Нью-Йорка в Алматы. Обоих сразу, согласно постановлению главного санврача Казахстана, отправили на один день на карантин. Результаты анализов оказались отрицательными и их отправили домой.

На следующий день беременная девушка начала кашлять. Пара обратилась к участковому врачу, тот перенаправил в скорую помощь. Когда прибыли врачи, оказалось, что у Зангара повышенная температура.

В итоге, 27 марта, обоих увезли в инфекционную больницу в Каскелене.

Мы сначала не поняли куда попали, как будто оказались в лагере. Какое-то страшное место. Увидев палату, мы сказали, что не будем там лежать, потому что там невозможно находиться, тем более беременной жене. Но они нас убедили остаться, - говорит Зангар.

По словам мужчины, койки в больнице жесткие, душа и горячей воды нет, ванная заржавела, в палатах прохладно.

Я попросил ведро, чтобы набрать из Аристона горячей воды. Медсестра принесла ведро, сказав, что старшая заверила, что больным коронавирусом нельзя мыться и проветривать палату. Жене запретили мыться в ванной, потому что у них забита канализация в ванной.

Из хорошего: кормят три раза в день. Но, учитывая положение жены, ей этой еды, скорее всего мало.

Зангар отмечает, на условия не жаловался бы, но сильно беспокоится о жене. Девушку, по его словам, поселили в соседнюю палату, врачи проверяют ее пульс, артериальное давление и остальное. Сейчас она чувствует себя гораздо лучше, боли в горле прошли, но как себя чувствует ребенок в утробе, выяснить не получается. Ни гинеколога к ней не отправляют, ни УЗИ не делают.

Накануне ночью к ней подселили зараженную новым вирусом женщину. После того, как родственники обратились в Минздрав, соседку увезли в другую палату и даже принесли маски, которые не предоставляли три дня, рассказывает Зангар.

Когда мы жалуемся врачам, те отвечают, что сейчас не время просить хорошие условия. Я спросил, почему они не просят властей перевести беременную женщину в другое место, раз у них нет условий. Это же единственная в Казахстане зараженная коронавирусом беременная женщина. Они говорят, что обращались к руководству, но ничего не делается.

В акимате Алматинской области сообщили, что знают об этой ситуации. По данным местных властей, Зангар лежит не в соседней с женой палате, а в соседнем здании, в провизорном отделении.

У него еще не подтвержден диагноз. Действительно, его жене диагноз уже выставлен, у нее коронавирусная инфекция. К ней никого не подселяли, это я могу уверенно сказать, - заявил пресс-секретарь акима Алматинской области Галымурат Жукел.

На вопрос об отсутствии горячей воды, он ответил, что раньше к больнице было замечание со стороны Минздрава. Специалисты провели проверку, выявили нарушения, которые, по словам пресс-секретаря, были устранены.

Горячая вода есть. Отсутствие этой горячей воды на момент видеозаписи нам не известно. Скажу так, медицинский персонал жалуется на мужчину из-за того, что он не выполняет рекомендации, которые были даны. Температурный режим в здании проверяют сотрудники Департамента контроля качества товаров и услуг. Она соответствует нормам, которые были обозначены. Он на видео говорит, что начал кашлять в больнице. Кашель у него был еще с того момента, когда его забирали. У него взяли анализы, мы еще раз возьмем и проверим. Не исключаем того, что и у него, как у контактного может выявиться коронавирусная инфекция.

С беременной девушкой проводят онлайн-консультации. В акимате отметили, что будет учтено замечание по ее питанию. Также рассмотрят вариант переносного УЗИ.

Она нигде по беременности не была зарегистрирована. Мы сейчас запросили информацию, в Штаты отправили. Регистрации не было. Мы сейчас рассматриваем переносное УЗИ. Но даже человек, который будет читать УЗИ после этого будет размещен на 14 дней на карантин. Переносчиком заразы могут быть даже предметы, которыми касались ее. Будем проводить обеззараживание этого аппарата. Мы сейчас решаем. Важно отметить, что это первое заражение коронавирусом беременной женщины и поэтому мы к этому тоже особенно относимся.

Кроме того, местные власти прислали видео, где пациенты рассказали как себя чувствуют в больнице Каскелена.

Посмотреть его можно ниже.

В Казахстане с 16 марта действует режим ЧП из-за пандемии коронавируса. Города Алматы, Нур-Султан, Атырау, Караганда, Темиртау, Сарань, Абай, Шахтинск закрыли на карантин.

На 12:45 30 марта в стране зарегистрировано 294 случая заражения коронавирусом.

Вся важная информация о коронавирусе в Казахстане публикуется в telegram канале «zakon.kz». Подписывайтесь!