Число инфицированных коронавирусом в Казахстане не превысит 3,5 тысяч человек
Такой прогноз озвучил глава Минздрава Елжан Биртанов.
Фото : yandex.kz30 марта 2020, 19:46
Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов озвучил прогноз по предполагаемому количеству инфицированных в стране, передает корреспондент zakon.kz.
Очень сложно делать прогнозы по текущей ситуации, поскольку очень много факторов влияет на распространение инфекции. Прежде всего, это карантинные меры. Изначально прогнозы были очень, скажем так, жесткие, поскольку по математическому распространению это 1/3 и 1/4. То есть каждый человек может заразить от 3 до 4 человек. Поэтому теоретически большое количество населения может быть заражено, - сказал Биртанов.
По его словам, введение карантинных мер снижает интенсивность.
Те усиленные меры, которые сегодня были приняты также будут влиять на прогноз. С учетом этого мы делаем постоянные прогнозы. В целом, если посмотреть на трехмесячный период, мы надеемся, что количество инфицированных в Казахстане не превысит 3,5 тысячи человек, - добавил Биртанов.
Тамила Языкова, Нур-Султан
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