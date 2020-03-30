Дисциплинарное взыскание получил глава упрздрава Акмолинской области за смерть женщины от КВИ

Также был наказан главный врач службы скорой помощи.

Дисциплинарные взыскания получили глава управления здравоохранения Акмолинской области и главный врач службы скорой медицинской помощи за смерть казахстанки от коронавируса, передает корреспондент zakon.kz.

По данному факту проведено служебное расследование Управлением здравоохранения Акмолинской области. Выявлены какие проблемы: отсутсвие настороженности у медперсонала в отношении рисков возможной коронавирусной инфекции. Состояние было расценено как обычное простудное заболевание. Было назначено лечение, но несмотря на это, госпитализация не была произведена, ну и не было соответствующего разъяснения родственникам. В результате получилась такая ситуация, мы имеем позднюю госпитализацию и фактически очень быстрое ухудшение, закончившееся, к сожалению, летальным исходом, - сказал министр здравоохранения Елжан Биртанов.

По итогам данного расследования выявлены недостатки в работе данных служб, прежде всего у руководителей. Главному врачу службы скорой помощи и руководителю управления здравоохранения были наложены дисциплинарные взыскания, сказал Елжан Биртанов.

26 марта министр информации и общественного развития Даурен Абаев сообщил про первую смерть от заражения коронавирусом в Казахстане.

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