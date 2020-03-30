"Кокшетауские минеральные воды" начало доставлять свою продукцию в больницы Акмолинской области

Сегодня началась отгрузка 1250 литров воды TURAN в многопрофильные больницы г. Кокшетау и Акмолинской области для врачей и пациентов, которые находятся на карантине.

АО «Asia Waters», в состав которой входит предприятие «Кокшетауские Минеральные воды», обеспечивает природной водой TURAN врачей и пациентов медицинских учреждений Казахстана, где борются с пандемией, в режиме 24/7, сообщает управление внутренней политики.

По информации пресс-службы компании, на прошлой неделе компания бесплатно доставила свою продукцию в больницы г. Нур-Султана и г. Алматы. Сегодня началась отгрузка 1250 литров воды TURAN в многопрофильные больницы г. Кокшетау и Акмолинской области для врачей и пациентов, которые находятся на карантине.

По словам директора АО "Кокшетауские минеральные воды" Станислава Максимца в общей сложности с завода отгрузили уже более семи тысяч литров воды.

Сегодня врачи работают в экстремальных условиях, заботясь о нашем здоровье. Хотелось бы помочь им в этом нелегком деле. Зная, насколько TURAN – физиологически-полноценная вода, мы надеемся, что она внесет свой небольшой вклад в борьбу с глобальной пандемией,- отметил Станислав Максимец.

Поставляемая природная вода содержит оптимальный состав минералов и полезных живых бактерий, без которых не может обходиться человек. Ее качество и свойства изучены отделом курортологии НИИ кардиологии и внутренних болезней Минздрава РК, российским НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды им. А.Н. Сысина, украинским НИИ медицинской реабилитации и курортологии, германским институтом качества "Фрезениус", дающим заключения на все европейские воды.

К слову, АО "Кокшетауские минеральные воды" - одно из крупнейших социально-ответственных предприятий, которое за 25 лет стало лидером индустрии напитков в СНГ.

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