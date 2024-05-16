Известные казахстанские доктора приехали в Акмолинскую область

В Кокшетау по инициативе акима Акмолинской области Марата Ахметжанова прибыли высококвалифицированные врачи Казахстана. В Акмолинской многопрофильной областной больнице свыше 50 пациентов получили консультации и операции по нейрохирургии, онкологии, хирургии и общей медицине.

Академик Национальной Академии наук, лауреат Государственной премии РК, обладатель звания "Еңбек Ері", председатель правления АО "Национальный центр нейрохирургии", главный внештатный нейрохирург страны Серик Акшулаков, заслуженный деятель РК, член Международной ассоциации хирургов-гепатологов Серик Токпанов, академик Академии наук клинической и фундаментальной медицины, заведующий кафедрой онкологии Медицинского университета "Астана" Абай Макишев, врач-хирург высшей категории, заведующий отделением научного центра хирургии им. Сызганова Максат Досханов лично продемонстрировали акмолинским коллегам многолетний накопленный опыт.

По мнению онколога Абая Макишева, в областной больнице произошли позитивные изменения, медицинское оборудование в учреждении соответствует современным требованиям.

"Мы не первый год сотрудничаем с Акмолинской областной больницей, наблюдаю, как развивается ее потенциал, работают грамотные специалисты и профессионалы своего дела. Мной проведен ряд операций, совершены обходы пациентов и консультации. Проводится полезный семинар для наших коллег из Кокшетау. Особенный интерес проявляют медработники, прибывшие сюда из районов. Мною проведена операция на опухоль в желудке, пациент болел продолжительно, болезнь обострилась, процесс прошел успешно, длился полтора часа, те коллеги, которые не смогли присутствовать лично, смогли наблюдать за операцией по прямой трансляции. Многие задавали вопросы, получили исчерпывающие ответы". Доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой онкологии Медицинского университета "Астана" Абай Макишев

К словам коллеги присоединился заслуженный деятель РК, член Международной ассоциации хирургов-гепатологов Серик Токпанов.

"Большие дела делаются акмолинскими коллегами, в областной больнице проводятся операции по всем требованиям современной медицины, палаты оснащены всем необходимым инструментарием, сегодня местные хирурги получили новые навыки, пополнив багаж знаний. Наша задача – обучить начинающих молодых специалистов. Думаю, что знания всегда нужны, и для местных хирургов данное мероприятие является отличной возможностью для профессионального роста. Мы и дальше будем продолжать непрерывное сотрудничество", – отметил Серик Токпанов.

Глава области, который лично пригласил всех специалистов, отметил, что для региона очень важны такие мероприятия.

"В скором времени в регионе появится еще 50 новых специально оборудованных машин реанимобилей. Здравоохранению в области уделяется особое внимание, для молодых специалистов, прибывших в сельскую местность, увеличены подъемные. Сегодня собрались медицинские светила нашей страны. Выражаю всем вам огромную благодарность за то, что вы делитесь опытом с акмолинскими врачами, это очень большая помощь для жителей области. Всем, кто обратится за помощью, будут оказаны консультация и медицинская помощь. Президентом страны Касым-Жомарт Токаевым уделяется пристальное внимание сфере медицины, качеству оказания медицинской помощи населению в постпаводковый период. И сейчас очень важно уделить особое внимание качеству оказания медицинской помощи населению. Уверен, что обмен опытом по диагностике и современным подходам лечения станут мощным стимулом для дальнейшего развития здравоохранения нашей области. Сотрудничество с ведущими медицинскими центрами страны мы планируем продолжить", – подчеркнул аким области.

Главный врач Акмолинской областной многопрофильной больницы Нурлан Жаров поблагодарил руководство области за масштабный семинар.

"Сегодня в нашем регионе происходит значимое событие, для наших местных специалистов это большая мотивация и бесценные знания, ведь обмен опытом очень нужен для начинающих врачей. Были обсуждены многие насущные региональные вопросы со столичными коллегами, вместе с практикой планируется проведение научной конференции по актуальным вопросам абдоминальной хирургии. Высокий интерес конференция вызывает у районных врачей, так как в сельском здравоохранении много насущных вопросов. Материальная база больницы удовлетворительная, обновляется с помощью государства. Буквально недавно внедрено ангиографическое оборудование для высококвалифицированных и сложных операций, которое успешно реализуется в нашей больнице. Семинар очень важен для нас, я уверен, что мои коллеги повысят свой профессиональный уровень после его завершения", – подчеркнул Нурлан Жаров.

В ходе семинара будут определены дальнейшие перспективы развития акмолинской медицины, сторонами внесено предложение о заключении меморандума с медицинскими центрами и учебными заведениями по обучению и привлечение молодежи с дальнейшим трудоустройством в организациях здравоохранения области, а также оказания методологической помощи для медработников региона.





Фото: пресс-служба акимата Акмолинской области



