Где нужно регистрировать свою организацию на время карантина

На время карантина разрешена деятельность организаций, необходимых жизнеобеспечению города.

В городе Алматы с 30 марта по 5 апреля 2020 года временно приостанавливается работа всех организаций и предприятий. Продолжат работу только те организации, деятельность которых необходима для жизнеобеспечения города, передает zakon.kz.

Подробнее о том, какие отрасли имеют право продолжить свою деятельность, смотреть здесь.

Если организация входит в разрешенные отрасли вам необходимо заполнить прилагаемые ниже две формы:

Форма №1 по компаниям, смотреть здесь.

Форма №2 по сотрудникам, смотреть здесь.

Форма №1 отправляется автоматически после заполнения;

Надлежащее заполненную Форму №2 необходимо направить на электронный адрес: rpp7513@gmail.com

Заполненные формы отправить не позднее 18.00 часов 31 марта 2020 года.

Вместе с тем, уведомляем, что протоколом Оперативного штаба по обеспечению режима чрезвычайного положения при акимате города Алматы №6 от 27 марта 2020 года рекомендовано максимально сократить рабочий день и не допускать в помещения сотрудников без средств индивидуальной защиты.

График работы общественного транспорта будет ограничен с 6:00 до 19:00 часов, с уменьшением количества подвижного состава на линии на 50% и увеличением интервала движения.

Также сотрудникам компаний, продолжающих работать, при себе необходимо иметь справки с места работы. Шаблон можно скачать здесь.

Если сфера деятельности учреждения (организации) не разрешена, но руководитель данного учреждения (организации) считает, что деятельность учреждения (организации) важна для населения и жизнеобеспечения города, необходимо предоставить письменный запрос с обоснованием в Управление предпринимательства и инвестиций г. Алматы (далее – УПИ).

26 марта были усилены ограничительные меры в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте.

Все новости по теме читайте здесь.

Вся важная информация о коронавирусе в Казахстане публикуется в telegram канале «zakon.kz». Подписывайтесь!