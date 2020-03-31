В Казахстане число зараженных коронавирусом достигло 325 человек
В Нур-Султане теперь 175 случаев заражения коронавирусом.
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 09.40 часа 31 марта в Казахстане: число зараженных достигло 325 человек, передает zakon.kz.
Зарегистрировано еще 17 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в г. Нур - Султан -2, в. г. Алматы -9, в Кызылординской области - 3, в Атырауской области - 1, в Актюбинской области - 1, в Северо - Казахстанской области - 1 случай.
На сегодняшний день в стране подтверждены 325 случаев регистрации коронавируса, из них:
Нур-Султан – 175 случаев,
Алматы – 82 случая,
Карагандинской области - 13 случаев,
Атырауской области - 13 случаев,
Акмолинской области - 10 случаев,
Жамбылской области - 3 случая,
Шымкент - 2 случая,
Восточно - Казахстанской области - 2 случая,
Алматинской области - 8 случаев,
Актюбинской области - 3 случая,
Северо - Казахстанской области - 2 случай,
Павлодарской области -1 случай,
Мангистауской области - 1 случай,
Кызылординская области - 8 случаев,
Западно - Казахстанская область - 2 случая.
В стране на 00.10 31 марта было зарегистрировано 308 случаев заражения коронавирусом. Из них выздоровели 21 человек, скончался один.
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