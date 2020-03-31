Медики Нур-Султана: Требуем строго соблюдать полную изоляцию

Также следует усилить санитарно-просветительную работу среди населения.

В Нур-Султане требуют строго соблюдать полную изоляцию, передает zakon.kz.

Об этом сообщила руководитель управления общественного здравоохранения города Кисикова Сауле.

По ее словам, увеличивается заболеваемость коронавируса в столице, соответственно увеличивается количество контактных.

Требуем для удержания распространения заболеваемости КВИ строго соблюдать полную изоляцию. Учитывая ситуацию по коронавирусной инфекции в столице, подписано постановление главным санитарным врачом города о дополнительных ограничительных мероприятиях на территории города. Первое. Это управлением здравоохранения дано поручение организовать контроль за лицами без клинических признаков заболеваниях из числа близкого контакта с больным КВИ из домашнего очага и очага по месту работы, находящихся в условиях домашнего карантина, при наличии санитарно-гигиенических условий для отдельного проживания. Второе. Обеспечить и заполнить расписки о совершеннолетних членах семьи об обязательном соблюдении условий домашнего карантина. И акимам районов города - обеспечить закрытие на карантин подъездов жилых домов, в квартирах которых выявлены инфицированные лица. Оповещать население о необходимости строгого соблюдения условий карантина. Обеспечить доступ продуктов питания и лекарств из близлежащих объектов торговли и аптеки. Усилить санитарно-просветительную работу среди населения. Департаменту полиции обеспечить круглосуточную охрану карантинных подъездов, в целях недопущения выхода за пределы подъезда проживающих в нем лиц, и входа лиц, не проживающих в карантинном подъезде на период действия карантина, - отметила она.

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