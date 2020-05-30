Доступ в Белый дом перекрыли из-за протеста в связи со смертью афроамериканца

Газета The Washington Post сообщает о небольших столкновениях протестующих с правоохранительными органами у здания администрации президента США.

Правоохранительные органы были вынуждены в пятницу перекрыть доступ в Белый дом из-за проходящего рядом с ним многочисленного протеста, вызванного ситуацией вокруг смерти афроамериканца Джорджа Флойда после его задержания полицейскими в Миннеаполисе (штат Миннесота), сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

ногочисленная акция протеста проходит в Лафайет-сквер перед Белым домом. Секретная служба США, обеспечивающая безопасность первых лиц страны, не выпускает журналистов из официальной резиденции главы государства, а также никого не впускает, - сообщило Национальное общественное радио (NPR).

Несколько тысяч демонстрантов, по данным американских телеканалов, выступают против произвола полицейских и требуют справедливости в отношении Флойда. Многие, но далеко не все из них в медицинских масках. Кроме того, они практически не соблюдают требование социального дистанцирования.

Газета The Washington Post сообщает о небольших стычках с правоохранительными органами у Белого дома. Полицейские задержали несколько демонстрантов, остальные протестующие пытались помешать стражам порядка.

Смерть Джорджа Флойда спровоцировала в Миннеаполисе массовые протесты, которые переросли в беспорядки и столкновения с полицией. Люди вышли на улицы против полицейского произвола и с требованием наказать причастных к смерти местного жителя.

Известно, что в городе фиксируются многочисленные случаи грабежа и мародерства. Руководства штата уже отправило несколько десятков полицейских в город, теперь ожидается прибытие военных.

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