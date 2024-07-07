Помощники Байдена не сдержали развитие политического кризиса

По мнению журналистов газеты The Washington Post, помощники Джо Байдена не смогли сдержать развитие политического кризиса, сообщает Zakon.kz.

Издание считает, что ситуация после провального выступления президента США на теледебатах будет только усугубляться. Это вызвано тем, что публичные выступления Байдена продолжают демонстрировать непоследовательность.

К примеру, в Сети вирусится его новое видео, в котором он называет себя мужем Джо Байдена.

"Меня зовут Джо Байден и я — муж Джо Байдена".



Сильное заявление🤡 pic.twitter.com/mTYFGgqhnc — Советский, злой, твой (@ussrlife) July 6, 2024

Как пишет издание, финансовые доноры, стратеги, избранные лидеры и даже некоторые из его собственных советников в частном порядке заявили, что они больше не знают того, что, как они думали, они знали о Байдене. Продолжает оставаться его преданной заступницей первая леди США. Недавно Джилл Байден подчеркнула, что его выступление на дебатах не определяет его достижения во время президентства.

Во время интервью радиостанции действующий президент США Джо Байден оговорился и заявил, что "горд быть первой чернокожей женщиной".