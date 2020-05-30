Четырех туристов спасли в ущелье реки Батарейка

В ущелье этой реки до сих пор сохранились последствия сильного урагана прошедшего в 2011 году.

29 мая 2020 года в дежурную часть Республиканскому оперативно-спасательному отряду передали информацию от очевидца, который шел по маршруту в Кок-Жайлау. По его словам на левой стороне Просвещенца, на горе Мохнатка, два человека привлекают к себе внимание и подают сигналы бедствия, передает zakon.kz.

Оперативная группа, включающая в себя кинологический расчет, выехала на поисково-спасательные работы. Примерное место поисков было известно. Благодаря оперативности и профессионализму спасатели Республиканского оперативно-спасательного отряда добрались до пострадавших за короткое время.

Двое парней направлялись к водопадам, на которые можно добраться, следуя вдоль реки Батарейка. Однако в ущелье этой реки до сих пор сохранились последствия сильного урагана прошедшего в 2011 году, поваленные тогда деревья, создают препятствия для путников и неосторожное движение может привести к травме. Так, один из парней повредил ногу. Идти самостоятельно он не мог. Проходящие рядом парень с девушкой заметили бедственное положение туристов и решили совместно дождаться помощи, - рассказали в спасательном отряде.

Когда спасатели Республиканского оперативно-спасательного отряда прибыли к месту вызова, туристы находились на крутом пригорке, состоящим из мелкого щебня (сыпухи) по которому легко можно подняться, а вот спуститься практически невозможно, стопа катится по мелким камням, удержаться на ногах очень сложно – все четверо оказались в ловушке.

Забравшись к пострадавшим, спасатели Республиканского оперативно-спасательного отряда первым делом оказали парню с травмированной ногой первую помощь. Спасатели иммобилизовали конечность пострадавшего и уложили на специальные носилки. Далее на страховочном тросе спустили всех четверых туристов.

По завершению спуска пострадавший турист с травмой ноги был передан бригаде Центра медицины катастроф КЧС, трое на оперативной машине были доставлены до безопасного места.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!