Туристы заблудились в Большом Алматинском ущелье
Фото: скриншот видео
17 августа в Большом Алматинском ущелье группа из четырех молодых людей в возрасте 17-21 год проходили маршрут "Японская дорога", но ближе к вечеру заблудились и оказались у бурной реки, сообщает Zakon.kz.
По информации республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС РК, на тропу возвращаться у туристов не было сил, а переправиться через реку без специального снаряжения было невозможным. Молодые люди вызвали спасателей.
"Спасатели РОСО МЧС РК с помощью альпинистского снаряжения переправили туристов и благополучно спустили в город. Молодые люди в медицинской помощи не нуждались", – говорится в сообщении.
Спасатели призывают быть осторожнее в горах, а также напомнили правила безопасного поведения в горной местности:
- Изучите маршрут и погоду, возьмите карту, компас, еду, воду, аптечку.
- Одевайтесь по погоде, носите прочную обувь и защитное снаряжение.
- Держитесь вместе, назначьте опытного ведущего.
- Избегайте обрывов, крутых склонов, используйте треккинговые палки.
- Следите за погодой, укрывайтесь при ухудшении условий.
- Пейте воду, ешьте регулярно для поддержания энергии.
- Имейте при себе средства связи и сигналы для экстренных случаев.
- Знайте основы первой помощи, носите аптечку.
Ранее спасатели предупредили туристов об опасностях в горах Восточного Казахстана.
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