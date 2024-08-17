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Туристы заблудились в Большом Алматинском ущелье

туристы потерялись в Алматинском ущелье, фото - Новости Zakon.kz от 17.08.2024 21:05 Фото: скриншот видео
17 августа в Большом Алматинском ущелье группа из четырех молодых людей в возрасте 17-21 год проходили маршрут "Японская дорога", но ближе к вечеру заблудились и оказались у бурной реки, сообщает Zakon.kz.

По информации республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС РК, на тропу возвращаться у туристов не было сил, а переправиться через реку без специального снаряжения было невозможным. Молодые люди вызвали спасателей.

"Спасатели РОСО МЧС РК с помощью альпинистского снаряжения переправили туристов и благополучно спустили в город. Молодые люди в медицинской помощи не нуждались", – говорится в сообщении.

Спасатели призывают быть осторожнее в горах, а также напомнили правила безопасного поведения в горной местности:

  • Изучите маршрут и погоду, возьмите карту, компас, еду, воду, аптечку.
  • Одевайтесь по погоде, носите прочную обувь и защитное снаряжение.
  • Держитесь вместе, назначьте опытного ведущего.
  • Избегайте обрывов, крутых склонов, используйте треккинговые палки.
  • Следите за погодой, укрывайтесь при ухудшении условий.
  • Пейте воду, ешьте регулярно для поддержания энергии.
  • Имейте при себе средства связи и сигналы для экстренных случаев.
  • Знайте основы первой помощи, носите аптечку.


Ранее спасатели предупредили туристов об опасностях в горах Восточного Казахстана.

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