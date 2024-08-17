Туристы заблудились в Большом Алматинском ущелье

17 августа в Большом Алматинском ущелье группа из четырех молодых людей в возрасте 17-21 год проходили маршрут "Японская дорога", но ближе к вечеру заблудились и оказались у бурной реки, сообщает Zakon.kz.

По информации республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС РК, на тропу возвращаться у туристов не было сил, а переправиться через реку без специального снаряжения было невозможным. Молодые люди вызвали спасателей.

"Спасатели РОСО МЧС РК с помощью альпинистского снаряжения переправили туристов и благополучно спустили в город. Молодые люди в медицинской помощи не нуждались", – говорится в сообщении.

Спасатели призывают быть осторожнее в горах, а также напомнили правила безопасного поведения в горной местности:

Изучите маршрут и погоду, возьмите карту, компас, еду, воду, аптечку.

Одевайтесь по погоде, носите прочную обувь и защитное снаряжение.

Держитесь вместе, назначьте опытного ведущего.

Избегайте обрывов, крутых склонов, используйте треккинговые палки.

Следите за погодой, укрывайтесь при ухудшении условий.

Пейте воду, ешьте регулярно для поддержания энергии.

Имейте при себе средства связи и сигналы для экстренных случаев.

Знайте основы первой помощи, носите аптечку.





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