В Алматы подняли флаг Франции и Евросоюза

Ремонт шел год и вот с 15 мая Генеральное консульство располагается в бизнес-центре на улице Кунаева 77.

В Алматы состоялась торжественная церемония поднятия флага Франции, а также Евросоюза, передает zakon.kz.

Церемония прошла из-за того, что офис Генерального консульства Франции переехал в новое место: на 10 этаж бизнес-центра "Park View".

Из-за карантинных мер мероприятие состоялось под открытым небом. С учетом рекомендаций главного санврача к этому случаю постарались пригласить как можно меньше людей: не более 50 человек.

Открывая мероприятие, генеральный консул Франции Алексис Шахтахтинский сказал, что Франция является одной из первых стран, которая признала независимость Казахстана и установила с ним дипломатические отношения. Президент Франсуа Миттеран был одним из первых лидеров ведущих стран Запада, который совершил государственный визит в РК и 17 сентября 1993 года открыл посольство Франции в Казахстане.

Генеральное консульство в Алматы, по его словам, было открыто в 2010 году и располагалось оно в другом месте.

Мы раньше располагались на соседней улице в архитектурном здании, где прежде находилось посольство США. Здание очень красивое, но к сожалению, недостаточно функциональное для офиса. Поэтому после реорганизации нашего присутствия в Казахстане, которая произошла в прошлом году: мы отрыли новый визовый центр в столице, наряду с существующим с 2015 года визовым центром по улице Тимирязева в Алматы, а также перевели в наше посольство в город Нур-Султан визовый отдел и отдел по работе с французскими гражданами в Казахстане. После этой реорганизации мы решили переехать в новое помещение, - сказал Алексис Шахтахтинский.

Ремонт шел год и вот с 15 мая Генеральное консульство располагается в бизнес-центре на улице Кунаева 77.

" Сегодня мы впервые поднимем флаг Французской Республики и Евросоюза, чтобы жители Алматы знали о том, что в этом здании находится дипломатическое представительство Франции", - добавил генконсул.

На этом же мероприятии отметили 77-летие "Песни французских партизан" - гимна Сопротивления в честь 75-летия Дня Победы и почтили минутой молчания память погибших партизан Франции и СССР.

Не забыли и про умерших от эпидемии коронавируса. Минутой молчания почтили память более 28 тысяч граждан Франции и 37 граждан Казахстана, которые стали жертвой нового вируса.

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