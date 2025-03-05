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События

В Алматы снесли бургерную

В Алматы снесли бургерную, фото - Новости Zakon.kz от 05.03.2025 11:58 Фото: пресс-служба акимата Алматы
В Алматы идет масштабная зачистка незаконных нестационарных торговых объектов (НТО). На этот раз демонтирована бургерная, располагавшаяся на перекрестке улиц Кунаева и Яссауи в Наурызбайском районе, сообщает Zakon.kz.

Работа по ликвидации объектов уличной торговли в Алматы стартовала 4 февраля 2025 года. На сегодняшний день демонтировано более 300 НТО, расположенных на землях государственного фонда.

Кроме того, ликвидировано 222 развлекательных аппарата (силомеры).

Фото: пресс-служба акимата Алматы

"Также в городе зафиксировано 32 капитальных строения, прочно закрепленных на земельных участках. Рабочей группой инициированы направления исков в суд для организации дальнейшего принудительного демонтажа", – подчеркнули в Управлении предпринимательства и инвестиций.

В ведомстве уточнили, что работы по демонтажу оставшихся НТО будут завершены до 15 марта 2025 года.

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27 февраля сообщалось, что в Алматы сносят очередной незаконный объект по 3-й улице, участок 12, в Медеуском районе. В ходе проверки было выявлено, что на строительство отсутствует пакет разрешительных документов.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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