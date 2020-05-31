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В Индии после трех лет ареста освободили пакистанского голубя-шпиона

Голубя арестовали в октябре 2016 года.

Фото : globallookpress.com31 мая 2020, 10:55

Полиция Индии освободила из-под ареста пакистанского голубя, которого подозревали в шпионаже. Птица пролетела через спорную границу между двумя странами, что Индия в итоге посчитала попыткой слежки, сообщает zakon.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Как пишет Toronto Sun, в ходе обследования пернатого полиция не нашла ничего подозрительного. Отмечается, что голубь изначально принадлежал пакистанскому рыбаку. Однако неизвестно, в какую сторону его выпустили и вернулся ли он к хозяину.

Это просто невинная птица, - заявил владелец голубя Хабибулла. Он призывал граждан Индии вернуть птицу ему, а не передавать ее полиции.

Опасения местных жителей вызвал номер, написанный на ноге пернатого. Предполагалось, что это тайный код, предназначенный для боевиков, действующих на спорной территории. Хабибулла утверждает, что голубь участвовал в птичьих гонках и цифры на его ноге - это номер телефона хозяина.

Отмечается, что такой вид азартных игр очень популярен в приграничных деревнях и периодически птицы с той или иной стороны теряются.

Голубя арестовали в октябре 2016 года. Сообщалось, что к его лапке было прикреплено письмо с угрозами, подписанное членами исламистской группировки "Лашкаре-Тайба".


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