Японский таксист сбил голубя и попал под арест

Таксиста из Токио арестовали за то, что он сбил голубя. Мужчину обвиняют в том, что он убил птицу, на которую нельзя охотиться, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает The Guardian 6 декабря, 50-летнего Ацуси Озаву, водителя такси из Токио, арестовала японская полиция за наезд на обычного голубя. Таксист переехал птицу на машине.

Полиция признала голубя жертвой преступления. Озаву подозревают в том, что он намеренно въехал в стаю птиц, сидевших на проезжей части, на скорости около 60 км/ч. Согласно заявлению токийских полицейских, Ацуси Озава "использовал автомобиль для убийства обыкновенного голубя, не являющегося дичью, охота на которую разрешена".

О том, что таксист сбил голубя, в полицию сообщил прохожий. Ветеринары провели вскрытие и подтвердили, что птица умерла от травматического шока. Полиция квалифицировала действия таксиста как "крайне злонамеренные", поскольку Озава – профессиональный водитель и должен был помнить о соблюдении законов.

Мужчину арестовали за нарушение законодательства об охране окружающей среды. Таксист своей вины не признает: он заявил полицейским, что дороги предназначены для людей, а не для птиц, и голуби должны были самостоятельно уклониться от столкновения с автомобилем. Кроме того, водитель использовал звуковой сигнал, прежде чем наехать на голубя.

В Японии разрешено охотиться на диких голубей в ограниченном количестве, но городских голубей убивать можно только в особо оговоренных ситуациях. Для этого нужно доказать, что птицы представляют реальную угрозу посевам или скоту, и получить дозволение у местных властей. При этом к другим видам птиц у японцев такого сочувствия нет: ранее в Токио по инициативе местных властей истребили две трети популяции ворон, на которых жаловались горожане.

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