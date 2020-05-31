Рейды по пьяным водителям и тонированным авто проводятся в Алматы

Цель отработки – обеспечение дорожной безопасности и снижение аварийности на дорогах мегаполиса.

В Алматы проводятся рейды по пьяным водителям и тонированным машинам, сообщает zakon.kz со ссылкой на Polisia.kz.

По данным местной полицейской службы за минувший день на дорогах города выявлено 3 нетрезвых водителя, которые были отстранены от управления транспортным средством и доставлены на медицинское освидетельствование. Их транспорт водворен на специализированную штрафную стоянку.

Цель отработки – обеспечение дорожной безопасности и снижение аварийности на дорогах мегаполиса. В ее проведении задействован личный состав Полка патрульной полиции и специализированного батальона административной полиции.

Согласно сводке, за минувшие дежурные сутки на дорогах Алматы выявлены 53 автомашины с тонированными стеклами. Они были растонированы на месте разбирательства.

За выезд на полосу встречного движения к административной ответственности привлечено 5 водителей, за езду без водительского удостоверения – 21, за управление ТС без государственного регистрационного номерного знака – 9, за управление ТС с подложным ГРНЗ – 1, за создание аварийной ситуации – 19 водителей. Также задержан 1 автолюбитель, ранее лишенный права управления ТС, который снова сел за руль. Вместе с тем, к ответственности привлечен 41 пешеход, пересекавший проезжую часть в неустановленном месте. Рейды продолжаются, – информировал начальник Управления местной полицейской службы Манап Саттаров.

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