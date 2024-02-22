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Чем закончился рейд по барахолке Алматы, рассказали в полиции

Чем закончился рейд по барахолке Алматы, рассказали в полиции Фото: пресс-служба ДП Алматы
Полицейские Алматы провели рейд по барахолке. Как оказалось, он был направлен на обеспечение безопасности дорожного движения, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным пресс-службы городской полиции, в первый час рейда патрульные Жетысуского района мегаполиса выявили свыше 25 нарушений ПДД.

Стоит отметить, что большая часть из них – нарушения правил парковки транспортных средств.

На специализированную штрафную стоянку водворены 8 автомашин, припаркованные в неустановленных местах.

Кроме того, силами строевых подразделений проводится работа по выявлению водителей, нарушивших правила остановки или стоянки транспортных средств, что влечет создание препятствий для движения других автомашин.

"Проведение локальных рейдов благополучно скажется на снижении аварийности и улучшении водительской дисциплины. И данные меры поспособствует искоренению стихийных автомобильных стоянок", – считают в полиции.

Ранее в полиции рассказали, что теперь патрульные Алматы в пилотном режиме применяют измеритель светопропускаемости тонированных автомобильных стекол.

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Анастасия Московчук
ДП Алматы Алматы
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