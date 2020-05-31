Футболиста Манчестер Сити обокрали на $600 тысяч

Ограбление не было спонтанным. Воры знали, когда хозяина не будет дома.

Злоумышленники обокрали квартиру алжирского полузащитника английского футбольного клуба "Манчестер Сити" Рияда Мареза, передает zakon.kz со ссылкой на The Sun.

Ущерб оценивается в более чем 500 тысяч фунтов стерлингов (более $600 тысяч). В частности, воры похитили дорогостоящие часы футболиста – Richard Mille (230 тысяч фунтов), Rolex Daytona (40 тысяч фунтов) и Rolex Day Date (35 тысяч фунтов).

Также были украдены 50 тысяч фунтов наличными и коллекция редких футболок, которую оценивают в 150 тысяч фунтов.

По сведениям источника, ограбление не было спонтанным. Воры знали, когда Мареза не будет дома, кроме того, действовали по наводке.

При этом отмечается, что Марез получает зарплату в размере 200 тысяч фунтов в неделю.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!