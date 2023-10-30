Английское дерби "Манчестеров" закончилось в пользу Сити

В матче десятого тура английской Премьер-лиги "Манчестер Юнайтед" принимал дома "Манчестер Сити", сообщает Zakon.kz.

Выиграйте iPhone 15, став зрителем нового шоу на YouTube-канале Olimpbet Play! Убойный турнир UFC 294, развлекательный парк Ferrari World и другие приключения казахстанцев в Абу-Даби. Подпишитесь на канал и участвуйте в розыгрыше топового смартфона!

Встреча прошла на стадионе "Олд Траффорд" в Манчестере и завершилась победой гостей со счетом 3:0.

На 25-й минуте норвежский форвард Эрлинг Холанд вывел "Манчестер Сити" вперед. На 49-й минуте Холанд с передачи Бернарду Силвы оформил дубль. На 80-й минуте норвежец ассистировал Филу Фодену.



"Манчестер Сити" после 10 проведенных матчей набрал 24 очка и поднялся на третью строчку турнирной таблицы. "Манчестер Юнайтед" с 15 очками занимает восьмое место.

Единоличным лидером АПЛ является лондонский "Тоттенхэм" – 26 очков.