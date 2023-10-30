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Английское дерби "Манчестеров" закончилось в пользу Сити

футбол Фото: X(Twitter)/@hellfootball_
В матче десятого тура английской Премьер-лиги "Манчестер Юнайтед" принимал дома "Манчестер Сити", сообщает Zakon.kz.

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Встреча прошла на стадионе "Олд Траффорд" в Манчестере и завершилась победой гостей со счетом 3:0.

На 25-й минуте норвежский форвард Эрлинг Холанд вывел "Манчестер Сити" вперед. На 49-й минуте Холанд с передачи Бернарду Силвы оформил дубль. На 80-й минуте норвежец ассистировал Филу Фодену.

"Манчестер Сити" после 10 проведенных матчей набрал 24 очка и поднялся на третью строчку турнирной таблицы. "Манчестер Юнайтед" с 15 очками занимает восьмое место.

Единоличным лидером АПЛ является лондонский "Тоттенхэм" – 26 очков.

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