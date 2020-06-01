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В разгар беспорядков в Вашингтоне Трамп укрывался в подземном бункере

Некоторым сотрудникам разрешили не приходить на работу в Белый дом из-за угрозы возобновления протестов.

Фото : rambler1 июня 2020, 07:31

Президент США Дональд Трамп укрывался в подземном бункере в центре Вашингтона во время беспорядков у Белого дома в ночь с пятницы на субботу, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Об этом сообщила в воскресенье газета The New York Times.

По словам ее источников, данное решение было принято в ночь на субботу в разгар протестов. На этом настояли сотрудники секретной службы США. По сведениям телеканала CNN, Трамп провел в убежище немногим меньше часа. Пока не уточняется, находились ли там также члены его семьи.

Издание отмечает, что некоторым сотрудникам разрешили не приходить на работу в Белый дом из-за угрозы возобновления беспорядков.

Как отмечает The New York Times, согласно существующим правилам, американский лидер спускается в данный бункер в тех случаях, когда Белой дом "под угрозой".

В последние несколько дней перед Белым домом проходили акции протеста, которые сопровождались стычками с полицией. Демонстранты бросали в стражей порядка пластиковые бутылки, петарды.


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