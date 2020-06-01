Медведь убил мужчину в Алматинской области
Россиянин, увидев барсука, погнался за ним в горы.
Фото : Amic.ru1 июня 2020, 10:09
Медведь напал на мужчину в Алматинской области, передает zakon.kz.
В результате россиянин умер, передает Almaty.tv.
Трагедия произошла в Алакольском районе.
Гражданин РФ, 1979 года рождения, вместе со знакомыми вышел на рыбалку на озеро Тентек. Мужчина, увидев барсука, погнался за ним в горы. Чуть позже на крики помощи к нему подбежали знакомые и обнаружили гражданина с телесными повреждениями. Один из рыбаков также увидел медведя. К сожалению, мужчина скончался от полученных травм, - сообщили в пресс-службе.
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