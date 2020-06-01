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Медведь убил мужчину в Алматинской области

Россиянин, увидев барсука, погнался за ним в горы.

Фото : Amic.ru1 июня 2020, 10:09

Медведь напал на мужчину в Алматинской области, передает zakon.kz.

В результате россиянин умер, передает Almaty.tv.

Трагедия произошла в Алакольском районе.

Гражданин РФ, 1979 года рождения, вместе со знакомыми вышел на рыбалку на озеро Тентек. Мужчина, увидев барсука, погнался за ним в горы. Чуть позже на крики помощи к нему подбежали знакомые и обнаружили гражданина с телесными повреждениями. Один из рыбаков также увидел медведя. К сожалению, мужчина скончался от полученных травм, - сообщили в пресс-службе.

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