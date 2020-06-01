Новый автобусный маршрут появится в Алматы
Акиматом города организован маршрут №39 с сообщением мкр. Дария – ул. Шаймерденова.
Фото : инАлматы1 июня 2020, 11:39
В Алматы со 2 июня будет запущен новый маршрут №39, передает zakon.kz.
С учетом многочисленных обращений горожан на отчетной встрече акима Алматы, акиматом города организован маршрут №39 с сообщением мкр. Дария – ул. Шаймерденова, - сообщили в Almaty Avtobustary.
Маршрут предоставит транспортную доступность жителям микрорайонов Каргалы, Карагайлы со следующей трассификацией: ул. Жандосова – Шаймерденова - Кенесары хан - Нажимеденова – Карибай хан - Тажиева - мкр.Дария.
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