Новый автобусный маршрут появится в Алматы

Акиматом города организован маршрут №39 с сообщением мкр. Дария – ул. Шаймерденова.

В Алматы со 2 июня будет запущен новый маршрут №39, передает zakon.kz.

С учетом многочисленных обращений горожан на отчетной встрече акима Алматы, акиматом города организован маршрут №39 с сообщением мкр. Дария – ул. Шаймерденова, - сообщили в Almaty Avtobustary.

Маршрут предоставит транспортную доступность жителям микрорайонов Каргалы, Карагайлы со следующей трассификацией: ул. Жандосова – Шаймерденова - Кенесары хан - Нажимеденова – Карибай хан - Тажиева - мкр.Дария.

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