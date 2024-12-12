Новый автобусный маршрут запустили в Алматы

В Алматы для жителей мкр. Нуршашкан Управлением городской мобильности организован новый регулярный автобусный маршрут №91. Он начнет курсировать с 13 декабря 2024 года, сообщает Zakon.kz.

По данным городского акимата, обслуживать маршрут сообщением "мкр. Нуршашкан – Ж/Д вокзал Алматы-2" будет перевозчик ТОО "Алматыэлектротранс" автобусами на газе марки Golden Dragon с ежедневным выходом 12 единиц подвижного состава и плановым интервалом в 12 минут.

Следует отметить, что согласно правилам перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом маршрут передан перевозчику до проведения конкурса на обслуживание маршрута и будет функционировать в тестовом режиме.

"По итогам возможны корректировки схемы движения с учетом пассажиропотока и потребности населения", – подчеркнули в Управлении.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

13 ноября 2024 года сообщалось, что восемь новых пригородных маршрутов запустили в Алматы. Куда на них можно добраться, читайте по этой ссылке.